Участники боевых действий имеют право на дополнительный отпуск - как оформить

Украинские военные. Фото: Генштаб

Военнослужащие, которые имеют статус участника боевых действий, кроме ежегодного отпуска имеют право на дополнительный отдых. Защитники могут находиться в отпуске 14 дней с сохранением заработной платы.

Об этом говорится в материале Факты.ICTV.

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Отпуск для участников боевых действий

Согласно закону, участники боевых действий имеют право на использование очередного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска с сохранением заработной платы в течение 14 календарных дней в году. Такое же право имеют и люди с инвалидностью, полученной в результате войны.

Таким образом, ветераны, работающие в любой организации или учреждении, могут претендовать на 14 дней отпуска даже в том случае, если они работали только один день в календарном году. Однако в случае неиспользования он не может быть перенесен на следующий год.

Как оформить 14 дней отпуска

Для оформления дополнительного отпуска гражданину со статусом УБД следует обратиться к своему работодателю и предоставить ему соответствующие документы:

удостоверение участника боевых действий;

заявление на имя работодателя о предоставлении такого отпуска.

На основании них работодатель обязан оформить приказ о предоставлении дополнительного отпуска.

Напомним, участники боевых действий и их семьи имеют право на льготы от государства в частности на жилищно-коммунальные услуги в размере 75%.

Также мы писали, что военные со статусом УБД освобождены от уплаты земельного налога за участки до двух гектаров и льготы на уплату налога на доходы и НДС.