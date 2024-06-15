Участники боевых действий имеют право на дополнительный отпуск - как оформить

Дополнительный отпуск на 14 дней для военных с УБД — как можно оформить
Военнослужащие, которые имеют статус участника боевых действий, кроме ежегодного отпуска имеют право на дополнительный отдых. Защитники могут находиться в отпуске 14 дней с сохранением заработной платы.
Об этом говорится в материале Факты.ICTV.
Отпуск для участников боевых действий
Согласно закону, участники боевых действий имеют право на использование очередного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска с сохранением заработной платы в течение 14 календарных дней в году. Такое же право имеют и люди с инвалидностью, полученной в результате войны.
Таким образом, ветераны, работающие в любой организации или учреждении, могут претендовать на 14 дней отпуска даже в том случае, если они работали только один день в календарном году. Однако в случае неиспользования он не может быть перенесен на следующий год.
Как оформить 14 дней отпуска
Для оформления дополнительного отпуска гражданину со статусом УБД следует обратиться к своему работодателю и предоставить ему соответствующие документы:
- удостоверение участника боевых действий;
- заявление на имя работодателя о предоставлении такого отпуска.
На основании них работодатель обязан оформить приказ о предоставлении дополнительного отпуска.
Напомним, участники боевых действий и их семьи имеют право на льготы от государства в частности на жилищно-коммунальные услуги в размере 75%.
Также мы писали, что военные со статусом УБД освобождены от уплаты земельного налога за участки до двух гектаров и льготы на уплату налога на доходы и НДС.
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