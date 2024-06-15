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Додаткова відпустка на 14 днів для військових з УБД — як можна оформити

15 червня 2024 21:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Учасники бойових дій мають право на додаткову відпустку — як оформити
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, окрім щорічної відпустки, мають право на додатковий відпочинок. Захисники можуть перебувати у відпустці 14 днів зі збереженням заробітної плати.

Про це йдеться у матеріалі Факти.ICTV.

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Згідно із законом, учасники бойових дій мають право на використання чергової щорічної відпустки та додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати протягом 14 календарних днів на рік. Таке ж право мають й люди з інвалідністю, яку отримали внаслідок війни.

Таким чином ветерани, які працюють в будь-якій організації чи установі, можуть претендувати на 14 днів відпустки навіть у тому випадку, якщо вони працювали лише один день в календарному році. Однак у випадку невикористання вона не може бути перенесена на наступний рік.

Як оформити 14 днів відпустки

Для оформлення додаткової відпустки громадянину зі статусом УБД треба звернутися до свого роботодавця й надати йому відповідні документи:

  • посвідчення учасника бойових дій;
  • заяву на ім’я роботодавця про надання такої відпустки.

На підставі них роботодавець зобов’язаний оформити наказ про надання додаткової відпустки.

Нагадаємо, учасники бойових дій та їхні родини мають право на пільги від держави, зокрема, на житлово-комунальні послуги у розмірі 75%.

Також ми писали, що військові зі статусом УБД мають звільнення від сплати земельного податку за ділянки до двох гектарів та пільги на сплату податку на доходи та ПДВ.

відпустка
УБД
війна в Україні
ЗСУ
військові

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