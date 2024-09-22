В Днепре утром 22 сентября раздался громкий взрыв

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрыв в Днепре в воскресенье, 22 сентября, раздался во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

О взрыве в Днепре сообщили корреспонденты "Суспільного".

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В воскресенье, 22 сентября, около 10:05 жители Днепра слышали взрыв, о чем сообщали и городские паблики.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

В 8:27 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога. Фото: скриншот

В 9:03 в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлении.

Напомним, утром 22 сентября прогремел взрыв в Павлограде Днепропетровской области. Перед этим в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по северному и восточному направлениям и скоростной цели на Павлоград.

Также мы писали, что ночью 22 сентября оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Всего в небе было обнаружено 80 вражеских объектов, большая часть которых была сбита силами противовоздушной обороны Украины.