У Дніпрі вранці 22 вересня пролунав гучний вибух

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибух у Дніпрі в неділю, 22 вересня, пролунав під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках.

Про вибух в Дніпрі повідомили кореспонденти "Суспільного".

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У неділю, 22 вересня, близько 10:05 жителі Дніпра чули вибух, про що повідомили в міські пабліки.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

О 8:27 в Дніпропетровські області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога. Фото: скриншот

О 9:03 у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямку.

Нагадаємо, вранці 22 вересня пролунав вибух у Павлограді Дніпропетровської області. Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та східного напрямків та швидкісну ціль на Павлоград.

Також ми писали, що вночі 22 вересня окупанти в черговий раз атакували Україну дронами та ракетами. Загалом у небі було виявлено 80 ворожих об'єктів, більша частина яких була збита силами протиповітряної оборони України.