Бои в Курской области — у россиян огромные потери

Российский военный.

В Курской области россияне понесли потери в технике и в живой силе после попыток атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Те штурмовики, которым удалось выжить, разбежались и скрылись в посадках после провального наступления.

Об этом сообщила пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 12 ноября.

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По словам Блищик, ситуация в Курской области России остается сложной, но контролируемой, и нет критической угрозы для Вооруженных сил Украины. Она также отметила, что российские оккупанты совершили около пяти-шести штурмовых атак с использованием бронетехники и десанта, пытаясь прорваться в населенные пункты.

"Они пытались залетать на технике, с десантом и штурмовать населенные пункты", — говорит Блищик.

Пресофицер бригады добавила, что украинские военные уничтожили 10 единиц российской бронетехники, в том числе три БТР взорвались на минах, а остальные были уничтожены с помощью FPV-дронов и противотанкового комплекса "Стугна". Смежные подразделения украинских войск также способствовали уничтожению вражеской техники и ликвидации захватчиков.

"Та часть, которой удалось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера произошел провальный штурм российских оккупантов", — подытожила Блищик.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE заявил, что на Курском направлении враг активно штурмует украинские позиции уже трое суток подряд. Украинские военные не потеряли территорию, но ситуация напряженная.

Ранее мы писали, что Владимир Путин хочет развернуть 50 000 российских и северокорейских войск в попытке отразить Курскую область до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе.