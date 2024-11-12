Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Для россиян наступил "черный день" на Курщине — огромные потери arrow

Для россиян наступил "черный день" на Курщине — огромные потери

12 ноября 2024 12:47
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Бои в Курской области — у россиян огромные потери
Российский военный.
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Курской области россияне понесли потери в технике и в живой силе после попыток атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Те штурмовики, которым удалось выжить, разбежались и скрылись в посадках после провального наступления.

Об этом сообщила пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 12 ноября.

Читайте также:

Потери россиян на Курщине

По словам Блищик, ситуация в Курской области России остается сложной, но контролируемой, и нет критической угрозы для Вооруженных сил Украины. Она также отметила, что российские оккупанты совершили около пяти-шести штурмовых атак с использованием бронетехники и десанта, пытаясь прорваться в населенные пункты.

"Они пытались залетать на технике, с десантом и штурмовать населенные пункты", — говорит Блищик.

Пресофицер бригады добавила, что украинские военные уничтожили 10 единиц российской бронетехники, в том числе три БТР взорвались на минах, а остальные были уничтожены с помощью FPV-дронов и противотанкового комплекса "Стугна". Смежные подразделения украинских войск также способствовали уничтожению вражеской техники и ликвидации захватчиков.

"Та часть, которой удалось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера произошел провальный штурм российских оккупантов", — подытожила Блищик.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE заявил, что на Курском направлении враг активно штурмует украинские позиции уже трое суток подряд. Украинские военные не потеряли территорию, но ситуация напряженная.

Ранее мы писали, что Владимир Путин хочет развернуть 50 000 российских и северокорейских войск в попытке отразить Курскую область до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе.

Курская область оккупанты Россия війна ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:29 Полиция показала кадры спасения жителей дома в Кривом Роге

13:23 На Одесчине закроют пункт пропуска на границе с Молдовой

13:23 СМИ назвали два пункта из Плана победы, которые интересны Трампу

13:15 Время скидок на флагманы — когда выгоднее всего покупать смартфон

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:07 Подрыв Кураховского водохранилища — в сети показали видео

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

12:56 Дороги вместо денег на ВСУ — нардеп прокомментировала бюджет-2025

12:53 Часть Одессы осталась без тепла — причина

12:52 Бой Джейк Пол — Майк Тайсон — где и когда смотреть

13:29 Полиция показала кадры спасения жителей дома в Кривом Роге

13:23 На Одесчине закроют пункт пропуска на границе с Молдовой

13:23 СМИ назвали два пункта из Плана победы, которые интересны Трампу

13:15 Время скидок на флагманы — когда выгоднее всего покупать смартфон

13:07 Подрыв Кураховского водохранилища — в сети показали видео

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

12:56 Дороги вместо денег на ВСУ — нардеп прокомментировала бюджет-2025

12:53 Часть Одессы осталась без тепла — причина

12:52 Бой Джейк Пол — Майк Тайсон — где и когда смотреть

12:47 Для россиян наступил "черный день" на Курщине — огромные потери

12:46 В Кривом Роге завтра объявили День траура по погибшим

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке