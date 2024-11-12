Бої у Курській області — росіяни мають шалені втрати

Російський військовий. Фото: росЗМІ

У Курській області росіяни зазнали втрат у техніці та в живій силі після спроб атакувати позиції Збройних сил України. Ті штурмовики, яким вдалося вижити, розбіглися та сховалися в посадках після провального наступу.

Про це повідомила пресофіцер 47-ї ОМБр Анастасія Блищик в ефірі телемарафону "Єдині Новини" у вівторок, 12 листопада.

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За словами Блищик, ситуація в Курській області Росії залишається складною, але контрольованою, і немає критичної загрози для Збройних сил України. Вона також зазначила, що російські окупанти здійснили близько п'яти-шести штурмових атак з використанням бронетехніки та десанту, намагаючись прорватися до населених пунктів.

"Вони намагалися залітати на техніці, з десантом і штурмувати населені пункти",— каже Блищик.

Пресофіцер бригади додала, що українські військові знищили 10 одиниць російської бронетехніки, зокрема три БТР підірвалися на мінах, а решта були знищені за допомогою FPV-дронів та протитанкового комплексу "Стугна". Суміжні підрозділи українських військ також сприяли знищенню ворожої техніки та ліквідації загарбників.

"Та частина, якій пощастило вижити, вони розбіглися і десь заховалися в посадках. Тобто вчора відбувся провальний штурм російських окупантів", — підсумувала Блищик.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE заявив, що на Курському напрямку ворог активно штурмує українські позиції вже три доби поспіль. Українські військові не втратили території, але ситуація напружена.

Раніше ми писали, що Володимир Путін хоче розгорнути 50 000 російських і північнокорейських військ у спробі відбити Курську область до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні.