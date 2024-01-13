Дикий рассказал, в каком количестве бойцов нуждается Украина, чтобы воевать против РФ
Бывший командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий заявил, что в настоящее время Украина нуждается в эквивалентном РФ количестве бойцов. Он убежден, что время, когда мы могли противостоять превосходящим вражеским силам, уже исчерпано.
Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Украинского радио.
Дикий об одной из главных проблем мобилизации
Так, по словам эксперта, дискуссии по теме законодательных инициатив по мобилизации "отстали от жизни более чем на год", ведь их следовало обсуждать еще в октябре 2022 года. До сентября 2022 года была вероятность победить с помощью тех людей, которые вступили в ряды ВСУ весной-летом того же года.
Дикий подчеркнул, что когда в сентябре Путин приступил к масштабной мобилизации в России, стало ясно, что и нам избежать этого не удастся.
"Есть вещи, из-за которых не перепрыгнешь. Воевать значительно меньшими силами, чем у врага, можно какое-то время, но мы его уже более чем исчерпали. Нам нужно выставить эквивалентное количество бойцов, а по-хорошему еще и создать преимущество. Возможно, я кого-то удивлю, но мы все это время воюем меньшим количеством солдат, чем у нашего врага. И все успехи, которых мы добились, мы добились в меньшинстве. Но всему есть предел и мы его давно прошли", — пояснил специалист.
Напомним, что Дикий уточнил потери России в войне против Украины. По его словам, прошлый 2023 на самом деле был победным для нашей страны. Ведь пока ВСУ находились в обороне, одного нашего защитника российская армия теряла 8.
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