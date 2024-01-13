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Дикий рассказал, в каком количестве бойцов нуждается Украина, чтобы воевать против РФ

13 января 2024 01:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дикий рассказал, в каком количестве бойцов нуждается Украина, чтобы воевать против РФ
Бывший командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий. Фото: Общественное
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий заявил, что в настоящее время Украина нуждается в эквивалентном РФ количестве бойцов. Он убежден, что время, когда мы могли противостоять превосходящим вражеским силам, уже исчерпано.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Украинского радио.

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Так, по словам эксперта, дискуссии по теме законодательных инициатив по мобилизации "отстали от жизни более чем на год", ведь их следовало обсуждать еще в октябре 2022 года. До сентября 2022 года была вероятность победить с помощью тех людей, которые вступили в ряды ВСУ весной-летом того же года.

Дикий подчеркнул, что когда в сентябре Путин приступил к масштабной мобилизации в России, стало ясно, что и нам избежать этого не удастся.

"Есть вещи, из-за которых не перепрыгнешь. Воевать значительно меньшими силами, чем у врага, можно какое-то время, но мы его уже более чем исчерпали. Нам нужно выставить эквивалентное количество бойцов, а по-хорошему еще и создать преимущество. Возможно, я кого-то удивлю, но мы все это время воюем меньшим количеством солдат, чем у нашего врага. И все успехи, которых мы добились, мы добились в меньшинстве. Но всему есть предел и мы его давно прошли", — пояснил специалист.

Напомним, что Дикий уточнил потери России в войне против Украины. По его словам, прошлый 2023 на самом деле был победным для нашей страны. Ведь пока ВСУ находились в обороне, одного нашего защитника российская армия теряла 8.

Украина
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военные
мобилизация
война в Украине
війна
Россия

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