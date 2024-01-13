Дикий розповів, яку кількість бійців потребує Україна, щоб воювати проти РФ

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий. Фото: Суспільне

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий заявив, що наразі Україна потребує еквівалентної РФ кількості бійців. Він переконаний, що час, коли ми могли протистояти ворожим силам, що переважають, вже вичерпаний.

Про це Євген Дикий розповів в ефірі Українського радіо.

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Так, за словами експерта, дискусії на тему законодавчих ініціатив щодо мобілізації "відстали від життя більш ніж на рік", адже їх слід було обговорювати ще в жовтні 2022 року. До вересня 2022 року була ймовірність перемогти за допомогою тих людей, що вступили до лав ЗСУ навесні-влітку того ж року.

Дикий наголосив, що коли у вересні Путін розпочав масштабну мобілізацію в Росії, стало зрозуміло, що й нам уникнути цього не вдасться.

"Є речі, через які не перестрибнеш. Воювати значно меншими силами, ніж у ворога, можна якийсь час, але ми його вже більш ніж вичерпали. Нам треба виставити еквівалентну кількість бійців, а по-хорошому ще й створити перевагу. Можливо, я когось здивую, але ми весь цей час воюємо меншою кількістю солдатів, ніж у нашого ворога. І всі успіхи, які ми здобули, ми здобули в меншості. Але всьому є межа і ми її давно пройшли", — пояснив фахівець.

Нагадаємо, що Дикий уточнив втрати Росії в війні проти України. За його словами, минулий 2023 рік насправді був переможним для нашої країни. Адже поки ЗСУ перебували в обороні, на одного нашого захисника російська армія втрачала 8.