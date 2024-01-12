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Дикий уточнив втрати РФ у війні проти України

12 січня 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Втрати РФ у війні проти України: Дикий назвав цифри
Армія РФ. Фото: РосЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Минулий 2023 рік насправді був переможним для України. Адже поки ЗСУ перебували в обороні, на одного нашого захисника російська армія втрачала 8.

А коли Сили Оборони перейшли в наступ, втрати особового складу складали 1 до 2-3, а по техніці 1 до 5.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав військовий аналітик Євген Дикий.

За словами експерта, незважаючи на те, що оборонна галузь РФ  працює у 3 зміни, все ж таки там відчувають проблему критичних компонентів.

"Наприклад, на місяць вони виробляють 70 танків. З них 15 нових, а 50 знімають із складів. Склади на Уралі — це поля, де техніка під тентами. Станом на серпень 2023 року звідти виїхало 40% техніки. Це означає, що спалені всі, що були у строю + 40% стратегічного запасу", — каже Дикий.

війна в Україні
Війна в Україні. Фото: Генштаб

За його словами, наразі на фронті часто можна побачити розконсервовані танки 50-х років, а гармати навіть часів Другої світової із 40-х. В цей самий час, на його переконання, ЗСУ спалюють від 100 до 150 одиниць ворожої техніки. І оця різниця між умовним дебетом та кредитом зростає щомісяця.

"По артилерії у них ще гірша історія, ніж із танками. Росіяни вміють дві речі — артилерійський вал і мʼясні штурми. І я би не сказав, що люди у них нескінченні. Теж саме по снарядах. Станом на серпень 23 року вони вистріляли 12 млн снарядів. При такому темпі запасів у 4 млн їм вистачить десь на пів року 24-го", — підрахував експерт.

Нагадаємо, за даними німецького видання Welt, Збройні Сили України розпочнуть новий контрнаступ, ймовірно, навесні 2024 року. Цього разу в бойових діях мають взяти участь винищувачі F-16.

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війна в Україні
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Росія

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