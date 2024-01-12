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Дикий уточнил потери РФ в войне против Украины

12 января 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Потери РФ в войне против Украины: Дикий назвал цифры
Армия РФ. Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Прошедший 2023 год был победным для Украины. Ведь пока ВСУ находились в обороне, одного нашего защитника российская армия теряла 8.

Когда Силы Обороны перешли в наступление, потери личного состава составляли 1 к 2-3, а по технике 1 к 5.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал военный аналитик Евгений Дикий.

По словам эксперта, несмотря на то, что оборонная отрасль РФ работает в 3 смены, все же там ощущают проблему критических компонентов.

"Например, в месяц они производят 70 танков. Из них 15 новых, а 50 снимают со складов. Склады на Урале — это поля, где техника под тентами. По состоянию на август 2023 оттуда выехало 40% техники. Это значит, что сожжены все, что было в строю +40% стратегического запаса", — говорит Дикий.

война в Украине
Война в Украине. Фото: Генштаб

По его словам, на фронте часто можно увидеть расконсервированные танки 50-х годов, а пушки даже времен Второй мировой с 40-х.

В это же время, по его убеждению, ВСУ сжигают от 100 до 150 единиц вражеской техники. И эта разница между условным дебетом и кредитом растет ежемесячно.

"По артиллерии у них еще хуже история, чем с танками. Россияне умеют две вещи — артиллерийский вал и мясные штурмы. И я бы не сказал, что у людей у них бесконечные. То же по снарядам. По состоянию на август 23 года они выстреляли 12 млн снарядов. При таком темпе запасов в 4 млн им хватит где-то на полгода 24-го", — подсчитал эксперт.

Напомним, по данным немецкого издания Welt, Вооруженные Силы Украины начнут новое контрнаступление, вероятно, весной 2024 года. В этот раз в боевых действиях должны принять участие истребители F-16.

армия
война в Украине
війна
Россия

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