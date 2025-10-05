По меньшей мере десять ударов по Запорожью — какие последствия

Десяток ударов по Запорожью — есть погибшая и раненые
Ночью в воскресенье, 5 октября, россияне нанесли по Запорожью не менее десяти ударов "Шахедами" и КАБами. Информация о пострадавших пока не поступала.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия обстрела Запорожья ночью 5 октября
После обстрела в некоторых районах возникли перебои со светом и водой. Восстанавливать электро- и водоснабжение начнут, как только это позволит ситуация с безопасностью.
ОБНОВЛЕНО: В 03:00 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате обстрела вспыхнул пожар на одном из предприятий. В 03:12 он добавил, что, по предварительной информации, получили ранения два человека. Есть попадания в жилые дома.
ОБНОВЛЕНО: В 03:37 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до четырех человек. Среди травмированных 16-летняя девушка. В 03:43 он отметил, что вследствие обстрела погибла женщина. По состоянию на 03:50 количество раненых возросло до шести.
Напомним, ночью РФ подняла в воздух самолеты Ту-95. Пусков ракет пока что не было.
Также мы сообщали, что ночью раздавались взрывы на Киевщине. ПВО работала по ударным БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!