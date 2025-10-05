Щонайменше десять ударів по Запоріжжю — які наслідки

Пожежа в Запоріжжі після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в неділю, 5 жовтня, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше десять ударів "Шахедами" та КАБами. Інформація щодо пострадаждалих поки що не надходила.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 5 жовтня

Після обстрілу в деяких районах виникли перебої зі світлом і водою. Відновлювати електро- та водопостачання почнуть, щойно це дозволятиме безпекова ситуація.

ОНОВЛЕНО: О 03:00 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на одному з підприємств. О 03:12 він додав, що, за попередньою інформацією, зазнали поранень дві людини. Є влучання в житлові будинки.

ОНОВЛЕНО: О 03:37 Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох людей. Серед травмованих 16-річна дівчина. О 03:43 він зазначив, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Станом на 03:50 кількість поранених зросла до шістьох.

Пожежа на підприємстві. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, уночі РФ підняла в повітря літаки Ту-95. Пусків ракет поки що не було.

Також ми повідомляли, що вночі лунали вибухи на Київщині. ППО працювала по ударних БпЛА.