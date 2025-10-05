Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Десяток ударів по Запоріжжю — є загибла й поранені

Десяток ударів по Запоріжжю — є загибла й поранені

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 02:53
Щонайменше десять ударів по Запоріжжю — які наслідки
Пожежа в Запоріжжі після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в неділю, 5 жовтня, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше десять ударів "Шахедами" та КАБами. Інформація щодо пострадаждалих поки що не надходила.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 5 жовтня 

Після обстрілу в деяких районах виникли перебої зі світлом і водою. Відновлювати електро- та водопостачання почнуть, щойно це дозволятиме безпекова ситуація.

ОНОВЛЕНО: О 03:00 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на одному з підприємств. О 03:12 він додав, що, за попередньою інформацією, зазнали поранень дві людини. Є влучання в житлові будинки.

ОНОВЛЕНО: О 03:37 Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох людей. Серед травмованих 16-річна дівчина. О 03:43 він зазначив, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Станом на 03:50 кількість поранених зросла до шістьох.

Пожежа на підприємстві після обстрілу
Пожежа на підприємстві. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, уночі РФ підняла в повітря літаки Ту-95. Пусків ракет поки що не було.

Також ми повідомляли, що вночі лунали вибухи на Київщині. ППО працювала по ударних БпЛА.

Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні КАБ БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації