На севере Покровска 25 ОПДБр остановила попытку скрытного штурма

Ликвидация противника. Фото: кадр из видео

В северной части Покровска бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины остановили противника. Штурмовая группа россиян осуществила неудачную попытку скрытного штурма позиций и была ликвидирована.

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса ДШВ в воскресенье, 11 января.

Атака на севере Покровска

Более 20 вражеских пехотинцев во время атаки пытались использовать погодные условия для скрытного передвижения. Но Сичеславские десантники своевременно зафиксировали движение врага и дали ему жесткий отпор.

"Благодаря слаженным действиям наши десантники нанесли огневое поражение по противнику. После этого штурмовая группа противника потеряла возможность дальше продвигаться, была вынуждена прятаться в частных зданиях и в подвальных помещениях", — отметила пресс-служба 7 корпуса ДШВ.

В ходе доразведки Сичеславские десантники ликвидировали противника. Отражение атаки россиян и завершающий этап уничтожения штурмовой группы противника было зафиксировано на видео.

Напомним, что армия РФ хотела до Нового года захватить Покровск в Донецкой области. Однако у них не получается это сделать.

Ранее мы также информировали, что командир группы рекрутинга штаба управления 152-й ОЕБр Любомир Заика рассказал о ситуации на Покровско-Мирноградской агломерации. Там РФ сосредоточила свои лучшие силы и технику.