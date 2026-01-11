На півночі Покровська 25 ОПДБр зупинила спробу скритного штурму

Ліквідація противника. Фото: кадр із відео

У північній частині Покровська бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України зупинили противника. Штурмова група росіян здійснила невдалу спробу скритного штурму позицій та була ліквідована.

Про це повідомила пресслужба 7 корпусу ДШВ у неділю, 11 січня.

Атака на півночі Покровська

Понад 20 ворожих піхотинців під час атаки намагалися використати погодні умови для скритного пересування. Але Січеславські десантники своєчасно зафіксували рух ворога та дали йому жорстку відсіч.

"Завдяки злагодженим діям наші десантники завдали вогневого ураження по противнику. Після цього штурмова група противника втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях", — зазначила пресслужба 7 корпусу ДШВ.

У ході дорозвідки Січеславські десантники ліквідували противника. Відбиття атаки росіян та завершальний етап знищення штурмової групи противника було зафіксовано на відео.

Нагадаємо, що армія РФ хотіла до Нового року захопити Покровськ на Донеччині. Проте у них не виходить це зробити.

Раніше ми також інформували, що командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї ОЄБр Любомир Заїка розповів про ситуацію на Покровсько-Мирноградській агломерації. Там РФ зосередила свої найкращі сили та техніку.