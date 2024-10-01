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День защитника и защитниц Украины — как поздравляют героев

1 октября 2024 08:46
Карина Приходько - Редактор
День защитника Украины 2024 — как поздравляют героев
Украинские военные на фронте. Фото: АР
Карина Приходько - Редактор

По новому календарю 1 октября в Украине отмечают День защитника и защитниц. В этот день мы чествуем героев и героинь, которые борются за независимость своей страны и чтим память тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Новини.LIVE собрали поздравления для бойцов от высшего военного и политического руководства.

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Всех героев и героинь поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что это праздник тех, кто в самые тяжелые для своей страны времена не испугался и выбрал оружие. Праздник смелых мужчин и женщин, вставших на защиту государства и тех, кто, несмотря на скепсис всего мира, дал бой так называемой "второй армии мира" и остановил ее.

"Это праздник верующих. Верит, что в этом мире добро побеждает зло, а свет — тьму. Как верил Давид, выходя на бой против Голиафа. Это праздник тех, кто уже на щите, но до последнего вздоха не выпустил оружия. И навсегда вписал свои имена в скрижали памяти украинского народа", — говорится в поздравлении главкома. 

Кроме того, в этот день он поблагодарил родителей, воспитавших своих сыновей и дочерей настоящими патриотами, вставшими на защиту своей Родины.

Также он призвал украинцев становиться в ряды армии победителей и вместе бороться с врагом.

День защитниц и защитниц в Украине
Поздравление Александра Сырского. Фото: скриншот

Воздушные силы

Временно исполняющий обязанности командующего Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко обратился к военным и подчеркнул, что сегодня наша государственность держится на людях и оружии.

"Лица украинских защитников и защитниц так ясны и так мужественны в то же время. Горжусь каждым и каждым, кто в это время с оружием в руках защищает страну. В Воздушных Силах она разная, но очень быстрая и мощная", — говорится в сообщении.

Кроме того, он поделился видео, на котором показал людей, ведущих нашу страну к победе.

Поздравление Госпогранслужбы

"Мы — часть великой силы, которая не сгибается под тяжестью стали. Мы — те, чей дух ломает все оковы. Наши сердца — броня, наши шаги — ритм свободы. Невероятными усилиями, но пытаемся делать невозможное возможным. Мы вместе, бок о бок, стоим там, где решается судьба страны. Свободные и полны решимости, мы идем вперед, защищая свое", — отметили в ГПСУ.

Укрзализныця

"Сегодня, 1 октября, мы отмечаем День защитников и защитниц Украины, ветеранов и ветеранок. Это день, когда мы благодарим всех, кто защищает нашу страну, и чтим память павших героев", — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что украинские защитники позволяют свободно жить, работать и планировать будущее.

"В ряды Вооруженных Сил Украины присоединились более 13 000 наших железнодорожников. Мы безгранично гордимся вами и всегда рядом, чтобы поддержать. Мы помним каждого, кто отдал свою жизнь ради свободы. С нетерпением ждем дня, когда все наши воины вернутся домой, в нашу свободную Украину", — говорится в сообщении.

поздравления с Днем защитника
Скриншот поздравления Укрзализныци

Валерий Залужный

Также к украинским защитникам и защитницам обратился бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Тем, кто защитил и защищает — слава!" — коротко, но точно написал Залужный.

поздравления Залужного с Днем защитника
Скриншот поздравления Валерия Залужного

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания 1 октября.

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