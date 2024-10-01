День захисника України 2024 — як вітають героїв

Українські військові на фронті. Фото: АР

За новим календарем 1 жовтня в Україні відзначають День захисника і захисниць. Цього дня ми вшановуємо героїв і героїнь, які борються за незалежність своєї країни і вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну.

Новини.LIVE зібрали привітання для бійців від вищого військового та політичного керівництва.

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Вітання для захисників і захисниць України від Сирського

Усіх героїв та героїнь привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що це свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави і тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій "другій армії світу" і зупинив її.

"Це свято тих, хто вірить. Вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло — темряву. Як вірив Давид, виходячи на бій проти Голіафа. Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї. І назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну", — йдеться у привітання головкома.

Крім того, у цей день він подякував батькам, які виховали своїх синів і доньок справжніми патріотами, які стали на захист своєї Батьківщини.

Також він закликав українців ставати до лав армії переможців та разом боротися з ворогом.

Привітання Олександра Сирського. Фото: скриншот

Повітряні сили

Тимчасово виконувач обов'язків командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко звернувся до військових і наголосив, що сьогодні наша державність тримається на людях і зброї.

"Обличчя українських захисників і захисниць такі ясні і такі мужні водночас. Пишаюся кожним і кожною, хто в цей час зі зброєю в руках боронить країну. В Повітряних Силах вона різна, але дуже швидка і потужна", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він поділився відео, на якому показав людей, які ведуть нашу країну до перемоги.

Вітання Держприкордонслужби

"Ми — частина великої сили, що не згинається під вагою сталі. Ми — ті, чий дух ламає всі кайдани. Наші серця — броня, наші кроки — ритм свободи. Неймовірними зусиллями, але намагаємось робити неможливе можливим. Ми разом, пліч-о-пліч, стоїмо там, де вирішується доля країни. Вільні та сповнені рішучості, ми йдемо вперед, захищаючи своє", — наголосили у ДПСУ.

Укрзалізниця

"Сьогодні, 1 жовтня, ми відзначаємо День захисників і захисниць України, ветеранів та ветеранок. Це день, коли ми дякуємо всім, хто боронить нашу країну, і вшановуємо пам'ять полеглих героїв", — наголосили у відомстві.

Там також додали, що українські захисники дають можливість вільно жити, працювати та планувати майбутнє.

"До лав Збройних Сил України приєдналися понад 13 000 наших залізничників. Ми безмежно пишаємося вами і завжди поруч, щоб підтримати. Ми памʼятаємо кожного, хто віддав своє життя заради свободи. З нетерпінням чекаємо дня, коли всі наші воїни повернуться додому, у нашу вільну Україну", — йдеться у повідомленні.

Скриншот привітання Укрзалізниці

Валерій Залужний

Також до українських захисників та захисниць звернувся колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Тим, хто захистив і захищає — слава!" — коротко, але влучно написав Залужний.

Скриншот привітання Валерія Залужного

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання 1 жовтня.