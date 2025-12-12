Видео
Видео

День Сухопутных войск ВСУ — история и роль в современной войне

День Сухопутных войск ВСУ — история и роль в современной войне

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:12
День Сухопутных войск ВСУ — история праздника
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В пятницу, 12 декабря, Украина отмечает День Сухопутных войск Вооруженных сил — профессиональный праздник военных, которые обеспечивают оборону страны на суше. Сегодня их роль особенно важна в современной войне.

Подробнее о Дне Сухопутных войск ВСУ читайте в материале Новини.LIVE.

День Сухопутних військ ЗСУ
Воины ВСУ на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ

День Сухопутных войск ВСУ — история праздника

Сегодня, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник самого многочисленного и одного из ключевых родов войск, обеспечивающих оборону государства на суше.

Праздник установлен указом президента в 1997 году в знак чествования мужества и профессионализма украинских воинов.

Сухопутные войска стали наследниками боевых традиций, сформированных украинцами в разные исторические периоды — от казацких времен и освободительной борьбы до современной борьбы за независимость.

День Сухопутних військ ЗСУ 12 грудня
Украинские защитники во время выполнения боевых задач. Фото: Генштаб ВСУ

Роль Сухопутных войск в современной войне

Сегодня роль Сухопутных войск в российско-украинской войне является определяющей, ведь именно они несут основное бремя наземных операций, удерживают оборону, проводят контратаки и участвуют в освобождении украинских территорий.

В состав Сухопутных войск входят механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, подразделения противовоздушной обороны и многочисленные специальные войска — инженерные, разведывательные, войска связи, РХБ защиты и другие. Каждый из этих компонентов играет критически важную роль в современной системе обороны.

С начала полномасштабного вторжения подразделения Сухопутных войск стали основой обороны Киева, участвовали в контрнаступлении на Харьковщине, обороне Бахмута и Авдеевки, стабилизировали ситуацию на юге и востоке страны, а также обеспечивали деоккупацию Херсонщины.

Украинские воины проявили невероятную стойкость, часто сдерживая превосходящие силы противника и демонстрируя высокий уровень подготовки.

День Сухопутних військ ЗСУ історія свята
Военные ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Современное оснащение и стандарты НАТО

Сухопутные войска активно переходят на стандарты НАТО — от вооружения до систем подготовки и управления.

На вооружение поступает современная бронетехника, возрастает роль артиллерии калибра 155 мм, армейской авиации и беспилотных систем, которые стали неотъемлемой частью боевых действий.

В то же время инструкторы из стран-партнеров помогают украинским подразделениям осваивать новые тактические подходы.

День Сухопутних військ ЗСУ привітання
Украинские военные во время боев. Фото: Генштаб ВСУ

Чествование героев Сухопутных войск ВСУ

Этот праздник также является поводом почтить героизм воинов Сухопутных войск, среди которых тысячи отмечены государственными наградами и званиями Героя Украины. Их мужество и профессионализм стали символом несокрушимости страны и ее способности давать отпор противнику, значительно превосходящему по количеству техники и живой силы.

День Сухопутных войск ВСУ — это не только чествование военной профессии, но и напоминание о людях, которые ежедневно защищают государство от врага. Их вклад в безопасность страны и будущую победу невозможно переоценить, ведь именно они стоят на передовой борьбы за независимость Украины.

Сегодня, 12 декабря, Александр Сырский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, что в субботу, 6 декабря, в Украине отмечали День Вооруженных сил.

ВСУ армия война в Украине украинские военные День Сухопутных войск Украины
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
