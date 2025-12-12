Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

У п'ятницю, 12 грудня, Україна відзначає День Сухопутних військ Збройних сил — професійне свято військових, які забезпечують оборону країни на суші. Сьогодні їхня роль особливо важлива у сучасній війні.

Детальніше про День Сухопутних військ ЗСУ читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Воїни ЗСУ на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

День Сухопутних військ ЗСУ — історія свята

Сьогодні, 12 грудня, відзначається День Сухопутних військ Збройних сил України — професійне свято найчисельнішого та одного з ключових родів військ, що забезпечують оборону держави на суші.

Свято встановлене указом президента у 1997 році на знак вшанування мужності та професіоналізму українських воїнів.

Сухопутні війська стали спадкоємцями бойових традицій, сформованих українцями у різні історичні періоди — від козацьких часів і визвольних змагань до сучасної боротьби за незалежність.

Українські захисники під час виконання бойових завдань. Фото: Генштаб ЗСУ

Роль Сухопутних військ у сучасній війні

Сьогодні роль Сухопутних військ у російсько-українській війні є визначальною, адже саме вони несуть основний тягар наземних операцій, утримують оборону, проводять контратаки та беруть участь у звільненні українських територій.

До складу Сухопутних військ входять механізовані та танкові війська, ракетні війська й артилерія, армійська авіація, підрозділи протиповітряної оборони та численні спеціальні війська — інженерні, розвідувальні, війська зв’язку, РХБ захисту й інші. Кожен із цих компонентів відіграє критично важливу роль у сучасній системі оборони.

Від початку повномасштабного вторгнення підрозділи Сухопутних військ стали основою оборони Києва, брали участь у контрнаступі на Харківщині, обороні Бахмута й Авдіївки, стабілізували ситуацію на півдні та сході країни, а також забезпечували деокупацію Херсонщини.

Українські воїни проявили неймовірну стійкість, часто стримуючи сили противника, що переважали, та демонструючи високий рівень підготовки.

Військові ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Сучасне оснащення та стандарти НАТО

Сухопутні війська активно переходять на стандарти НАТО — від озброєння до систем підготовки та управління.

На озброєння надходить сучасна бронетехніка, зростає роль артилерії калібру 155 мм, армійської авіації та безпілотних систем, які стали невід’ємною частиною бойових дій.

Водночас інструктори з країн-партнерів допомагають українським підрозділам опановувати нові тактичні підходи.

Українські військові під час боїв. Фото: Генштаб ЗСУ

Вшанування героїв Сухопутних військ ЗСУ

Це свято також є нагодою вшанувати героїзм воїнів Сухопутних військ, серед яких тисячі відзначені державними нагородами й званнями Героя України. Їхня мужність і професіоналізм стали символом незламності країни та її здатності давати відсіч противнику, що значно переважає за кількістю техніки та живої сили.

День Сухопутних військ ЗСУ — це не лише вшанування військової професії, а й нагадування про людей, які щодня боронять державу від ворога. Їхній внесок у безпеку країни та майбутню перемогу неможливо переоцінити, адже саме вони стоять на передовій боротьби за незалежність України.

Сьогодні, 12 грудня, Олександр Сирський привітав воїнів з Днем Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що у суботу, 6 грудня, в Україні відзначали День Збройних сил.