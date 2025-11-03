Видео
Дата публикации 3 ноября 2025 17:06
обновлено: 17:06
Владимир Зеленский отметил инженеров ВСУ за мужество и боевую работу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины по случаю их профессионального праздника. Церемония награждения состоялась сегодня, 3 ноября.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Глава государства поблагодарил воинов за службу, подчеркнув, что их работа имеет решающее значение для успеха украинской армии на фронте.

"Спасибо за службу нашему государству и буквально за боевую работу в интересах каждого нашего воина. Именно от вашей силы часто зависит то, может ли Украина быть результативной в своих активных действиях, в своей защите", — подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил тех, кто добросовестно выполняет боевые задачи и помогает собратьям, отметив, что награды — это признание их мужества, профессионализма и вклада в общую победу Украины.

День інженерних військ — Зеленський вручив нагороди бійцям - фото 1
Президент отметил инженеров ВСУ. Фото: facebook Владимира Зеленского
День інженерних військ — Зеленський вручив нагороди бійцям - фото 2
Инженеры ВСУ получили награды. Фото: facebook Владимира Зеленского

Напомним, что 3 ноября, в Украине отмечают профессиональный праздник инженерных войск, а Президент Владимир Зеленский обратился к военнослужащим этого подразделения. В своем обращении глава государства выразил благодарность за их преданную службу и отметил ключевую роль инженеров в обеспечении обороноспособности страны.

Ранее Сырский рассказал, как воины ВСУ держат оборону в Покровске.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
