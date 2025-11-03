Владимир Зеленский отметил инженеров ВСУ за мужество и боевую работу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины по случаю их профессионального праздника. Церемония награждения состоялась сегодня, 3 ноября.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Государство отметило героев-инженеров

Глава государства поблагодарил воинов за службу, подчеркнув, что их работа имеет решающее значение для успеха украинской армии на фронте.

"Спасибо за службу нашему государству и буквально за боевую работу в интересах каждого нашего воина. Именно от вашей силы часто зависит то, может ли Украина быть результативной в своих активных действиях, в своей защите", — подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил тех, кто добросовестно выполняет боевые задачи и помогает собратьям, отметив, что награды — это признание их мужества, профессионализма и вклада в общую победу Украины.

Президент отметил инженеров ВСУ. Фото: facebook Владимира Зеленского

Инженеры ВСУ получили награды. Фото: facebook Владимира Зеленского

Напомним, что 3 ноября, в Украине отмечают профессиональный праздник инженерных войск, а Президент Владимир Зеленский обратился к военнослужащим этого подразделения. В своем обращении глава государства выразил благодарность за их преданную службу и отметил ключевую роль инженеров в обеспечении обороноспособности страны.

Ранее Сырский рассказал, как воины ВСУ держат оборону в Покровске.