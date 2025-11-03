Владимир Зеленский отметил инженеров ВСУ за мужество и боевую работу

День инженерных войск — Зеленский вручил награды бойцам
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины по случаю их профессионального праздника. Церемония награждения состоялась сегодня, 3 ноября.
Об этом глава государства написал в Telegram.
Государство отметило героев-инженеров
Глава государства поблагодарил воинов за службу, подчеркнув, что их работа имеет решающее значение для успеха украинской армии на фронте.
"Спасибо за службу нашему государству и буквально за боевую работу в интересах каждого нашего воина. Именно от вашей силы часто зависит то, может ли Украина быть результативной в своих активных действиях, в своей защите", — подчеркнул Зеленский.
Президент отдельно поблагодарил тех, кто добросовестно выполняет боевые задачи и помогает собратьям, отметив, что награды — это признание их мужества, профессионализма и вклада в общую победу Украины.
Напомним, что 3 ноября, в Украине отмечают профессиональный праздник инженерных войск, а Президент Владимир Зеленский обратился к военнослужащим этого подразделения. В своем обращении глава государства выразил благодарность за их преданную службу и отметил ключевую роль инженеров в обеспечении обороноспособности страны.
