Володимир Зеленський відзначив інженерів ЗСУ за мужність і бойову роботу

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців інженерних підрозділів Збройних Сил України з нагоди їхнього професійного свята. Церемонія нагородження відбулася сьогодні, 3 листопада.

Про це голова держави написав у Telegram.

Держава відзначила героїв-інженерів

Глава держави подякував воїнам за службу, підкресливши, що їхня робота має вирішальне значення для успіху української армії на фронті.

"Дякую за службу нашій державі та буквально за бойову роботу в інтересах кожного нашого воїна. Саме від вашої сили часто залежить те, чи може Україна бути результативною у своїх активних діях, у своєму захисті", — наголосив Зеленський.

Президент окремо подякував тим, хто сумлінно виконує бойові завдання та допомагає побратимам, відзначивши, що нагороди — це визнання їхньої мужності, професіоналізму та внеску у спільну перемогу України.

Нагадаємо, що 3 листопада в Україні відзначають професійне свято інженерних військ, а Президент Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців цього підрозділу. У своєму зверненні глава держави висловив вдячність за їхню віддану службу та наголосив на ключовій ролі інженерів у забезпеченні обороноздатності країни.

