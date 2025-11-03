Відео
Головна Армія День інженерних військ — Зеленський вручив нагороди бійцям

День інженерних військ — Зеленський вручив нагороди бійцям

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 17:06
Оновлено: 18:06
Володимир Зеленський відзначив інженерів ЗСУ за мужність і бойову роботу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців інженерних підрозділів Збройних Сил України з нагоди їхнього професійного свята. Церемонія нагородження відбулася сьогодні, 3 листопада.

Про це голова держави написав у Telegram.

Читайте також:

Держава відзначила героїв-інженерів

Глава держави подякував воїнам за службу, підкресливши, що їхня робота має вирішальне значення для успіху української армії на фронті.

"Дякую за службу нашій державі та буквально за бойову роботу в інтересах кожного нашого воїна. Саме від вашої сили часто залежить те, чи може Україна бути результативною у своїх активних діях, у своєму захисті", — наголосив Зеленський.

Президент окремо подякував тим, хто сумлінно виконує бойові завдання та допомагає побратимам, відзначивши, що нагороди — це визнання їхньої мужності, професіоналізму та внеску у спільну перемогу України.

День інженерних військ — Зеленський вручив нагороди бійцям - фото 1
Президент відзначив інженерів ЗСУ. Фото: facebook Володимира Зеленського
День інженерних військ — Зеленський вручив нагороди бійцям - фото 2
Інженери ЗСУ отримали нагороди. Фото: facebook Володимира Зеленського

Нагадаємо, що 3 листопада в Україні відзначають професійне свято інженерних військ, а Президент Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців цього підрозділу. У своєму зверненні глава держави висловив вдячність за їхню віддану службу та наголосив на ключовій ролі інженерів у забезпеченні обороноздатності країни.

Раніше Сирський прокоментував заяви про оточення Покровська і Куп'янська.

Володимир Зеленський ЗСУ нагорода інженери державна нагорода
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
