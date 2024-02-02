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Демобилизация военных — нардепка объяснила, что не так с изменениями в законе о мобилизации

2 февраля 2024 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Демобилизация военных — нардепка объяснила, что не так с изменениями в законе о мобилизации
Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз прокомментировала обновленный законопроект о мобилизации. По ее словам, в документе "четкого, действенного и реалистичного механизма демобилизации нет".

Об этом Ирина Фриз рассказал в эфире Общественного радио, сообщает ТСН.

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Одна из ключевых проблем демобилизации

"Есть срок 36 месяцев, который не понятно, каким образом считается. Указано лишь, что непрерывной военной службы во время военного положения. Это, с моей точки зрения, очень большой срок для тех, кто находится на нуле или в зоне боевых действий, и совершенно другой термин для людей, которые все время находились не в зоне боевых действий", — отметила Фриз.

Нардеп отметила необходимость создания четкого механизма вычисления. Однако даже эти 36 месяцев дальше зависят от решения верховного главнокомандующего, не устанавливающего сроки принятия этого решения.

По ее мнению, "это законодательная манипуляция от авторов, которые поставили 36 месяцев, чтобы иметь 12 месяцев на разработку алгоритма демобилизации, но сейчас подвесили ее на крючок условного решения от ставки верховного главнокомандующего".

Фриз убеждена, что согласно нормам, определенным в проекте, это "фактически нереалистичный механизм для реализации демобилизации".

"Законодательный обман и манипуляция для тех, кто ожидает демобилизацию, в том числе родных, требующих от власти установить сроки и механизмы для демобилизации", — добавила нардеп.

Напомним, что пока в Украине продолжается военное положение, срок службы неограничен. Согласно действующему законодательству, освобождение возможно только по приказу президента страны.

Верховная Рада
закон
военные
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законопроект
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