Демобілізація військових — нардепка пояснила, що не так зі змінами до закону про мобілізацію

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз прокоментувала оновлений законопроєкт про мобілізацію. За її словами, в документі "чіткого, дієвого та реалістичного механізму демобілізації немає".

Про це Ірина Фріз розповів в ефірі Громадського радіо, повідомляє ТСН.

Читайте також:

Одна з ключових проблем демобілізації

"Є термін 36 місяців, який не зрозуміло, яким чином рахується. Вказано лише, що безперервної військової служби під час воєнного стану. Це, з моєї точки зору, дуже завеликий термін для тих, хто знаходиться на нулі чи в зоні бойових дій, і абсолютно інший термін для людей, які увесь час знаходились не в зоні бойових дій", — зазначила Фріз.

Нардепка наголосила на необхідності створення чіткого механізму обраховування. Проте, навіть ці 36 місяців далі залежать від рішення верховного головнокомандувача, яке не встановлює терміни ухвалення цього рішення.

На її думку, "це законодавча маніпуляція від авторів, які поставили 36 місяців, щоб мати 12 місяців на розробку алгоритму з демобілізації, але зараз підвісили її на гачок умовного рішення від ставки верховного головнокомандувача".

Фріз переконана, що згідно з нормами, які визначені у проєкті — це "фактично нереалістичний механізм для реалізації демобілізації".

"Законодавчий обман та маніпуляція для тих, хто очікує демобілізацію, в тому числі на рідних, які вимагають від влади встановити терміни та механізми для демобілізації", — додала нардепка.

Нагадаємо, що поки в Україні триває воєнний стан, строк служби є необмеженим. Відповідно до чинного законодавства, звільнення можливе лише за наказом президента країни.