Инвалидность жены – основание для мобилизации – да или нет

Женщина с проблемами со зрением. Фото: Pexels

Мужчина, находящийся на контрактной службе в ВСУ, может получить демобилизацию, если его жена получила ІІІ степень инвалидности. Но не каждый случай инвалидности предоставляет такое право, есть четко определенный список заболеваний или повреждений.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Андрей Карпенко.

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Комментируя вопрос военнослужащего, который находится в составе ВСУ и интересуется, может ли он демобилизоваться, поскольку его жена получила ІІІ степень инвалидности, Андрей Карпенко отметил, что это возможно.

Причем это возможно как для мобилизованных военнослужащих, так и для находящихся на контрактной службе.

Какая именно инвалидность позволяет демобилизацию мужа

Но не каждый факт инвалидности супруги дает мужу право на демобилизацию.

Юрист напомнил, какие сами заболевания, повлекшие инвалидность жены, предоставляют мужу право на демобилизацию:

онкологическое заболевание;

отсутствие конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов;

наличие у супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Инвалидность же ІІІ степени из-за проблем со зрением не дает такого права мужчине-контрактнику.

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