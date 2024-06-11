Інвалідність дружини - підстава для мобілізації - так чи ні

Жінка із проблемами з зором. Фото: Pexels

Чоловік, який перебуває на контрактній службі у ЗСУ, може отримати демобілізацію, якщо його дружина отримала ІІІ ступінь інвалідності. Та не кожен випадок інвалідності надає таке право, є чітко визначений список захворювань чи пошкоджень.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Андрій Карпенко.

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Коментуючи питання військовослужбовця, який перебуває у складі ЗСУ і цікавиться, чи може він демобілізуватися, оскільки його дружина отримала ІІІ ступінь інвалідності, Андрій Карпенко зазначив, що це є можливим.

Причому це можливо як для мобілізованих військовослужбовців, так і для тих, хто перебуває на контрактній службі.

Яка саме інвалідність дозволяє демобілізацію чоловіка

Та не кожен факт інвалідності дружини надає чоловіку право на демобілізацію.

Юрист нагадав, які самі захворювання, що призвели до інвалідності дружини, надають чоловіку право на демобілізацію:

онкологічне захворювання;

відсутність кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;

наявність у дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Інвалідність же ІІІ ступеню через проблеми із зором не дає такого права чоловіку-контрактнику.

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