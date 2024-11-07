Российских солдат кормят консервами с собачиной из КНДР

Деликатес из КНДР — российских солдат кормят консервами из собак
КНДР начала поставлять российским войскам продовольствие. Солдат кормят северокорейскими консервами, в состав которых входит собачина.
Об этом сообщает Bild.
Россияне едят консервы из мяса собак
На видео, опубликованном анонимно российским военным, говорится, что северокорейские войска угостили россиян консервами. На банках написано на корейском "Собачье мясо нуреонги". Отметим, что нуреонги — порода собак, которых корейцы выращивают на убой для еды.
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Российский военный открыл банку на видео, показал констистенцию консервы и намазал ее на хлеб. Попробовав корейский деликатес, он заявил, что вкус похож на "нечто среднее между говядиной и курицей".
Добавим, что в Северной Корее поощряют есть собачье мясо. Кое-где там даже устраивают конкурс среди ресторанов, кто лучше всего приготовит собачину.
Напомним, северокорейские войска уже находятся в Курской области и воюют на стороне россиян.
Также Национальная разведка Южной Кореи рассказала, на каких условиях о сотрудничестве сошлась Россия с Северной Кореей.
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