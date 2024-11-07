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Деликатес из КНДР — российских солдат кормят консервами из собак

7 ноября 2024 14:53
Анастасия Постоенко - Редактор
Российских солдат кормят консервами с собачиной из КНДР
Полевая кухня в российской армии. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

КНДР начала поставлять российским войскам продовольствие. Солдат кормят северокорейскими консервами, в состав которых входит собачина.

Об этом сообщает Bild.

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Тушенка из собачьего мяса из КНДР. Фото: скриншот

На видео, опубликованном анонимно российским военным, говорится, что северокорейские войска угостили россиян консервами. На банках написано на корейском "Собачье мясо нуреонги". Отметим, что нуреонги — порода собак, которых корейцы выращивают на убой для еды.

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Российский военный открыл банку на видео, показал констистенцию консервы и намазал ее на хлеб. Попробовав корейский деликатес, он заявил, что вкус похож на "нечто среднее между говядиной и курицей".

Добавим, что в Северной Корее поощряют есть собачье мясо. Кое-где там даже устраивают конкурс среди ресторанов, кто лучше всего приготовит собачину.

Напомним, северокорейские войска уже находятся в Курской области и воюют на стороне россиян.

Также Национальная разведка Южной Кореи рассказала, на каких условиях о сотрудничестве сошлась Россия с Северной Кореей.

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