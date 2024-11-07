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Трамп поговорив з президентом Південної Кореї про війська КНДР

7 листопада 2024 09:03
Карина Приходько - Редактор
Війська КНДР в Україні — Трамп поговорив із президентом Південної Кореї
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Вони обговорили, зокрема, розгортання військ КНДР в Росії для допомоги у війні проти України.

Про це повідомляє Yonhap News Agency

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Розмова Трампа та Юн Сук Йоля

Як відомо, під час розмови Юн Сук Йоль привітав Трампа з перемогою на виборах та обговорив із ним зв'язки між країнами в галузі безпеки, економіки та глобальних питань. 

Також головною темою їхніх обговорень була ситуація у Північній Кореї, зокрема нещодавні ядерні розробки країни, запуски ракет та розміщення військових у Росії. Політики висловили стурбованість питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні. 

"Під час розмови Трамп акцентував, що США прагнуть співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудівній промисловості, зокрема у морському кораблебудуванні, експорті, ремонті та технічному обслуговуванні", — йдеться у матеріалі. 

Водночас вони домовилися провести особисту зустріч найближчим часом, адже політики дійшли до думки, що подібні питання їм потрібно обговорити при зустрічі. 

"Вони поділилися думкою, що їм необхідно обговорити ці питання особисто, і домовилися зустрітися якомога раніше, коли зможуть призначити дату та місце", — сказав заступник радника Юна з нацбезпеки.

Нагадаємо, нещодавно у Південній Кореї заявили, що війська КНДР ще не брали участь у бойових діях проти ЗСУ. 

Водночас у США підтвердили бойове зіткнення ЗСУ та солдатів КНДР. Це трапилося в Курській області. 

Дональд Трамп війна в Україні КНДР Росія військові Південна Корея

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