Войска КНДР в Украине — Трамп поговорил с президентом Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем. Они обсудили, в частности, развертывание войск КНДР в России для помощи в войне против Украины.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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Как известно, в ходе разговора Юн Сук Йоль поздравил Трампа с победой на выборах и обсудил с ним связи между странами в области безопасности, экономики и глобальных вопросов.

Главной темой их обсуждений была ситуация в Северной Корее, в частности недавние ядерные разработки страны, запуски ракет и размещение военных в России. Политики выразили обеспокоенность по вопросам безопасности и срочности ситуации в Украине.

"В ходе разговора Трамп акцентировал, что США стремятся сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной промышленности, в частности в морском кораблестроении, экспорте, ремонте и техническом обслуживании", — говорится в материале.

В то же время они договорились провести личную встречу в ближайшее время, ведь политики пришли к мнению, что подобные вопросы им нужно обсудить при встрече.

"Они поделились мнением, что им необходимо обсудить эти вопросы лично, и договорились встретиться как можно раньше, когда смогут назначить дату и место", — сказал заместитель советника Юна по нацбезопасности.

Напомним, недавно в Южной Корее заявили, что войска КНДР еще не участвовали в боевых действиях против ВСУ.

В то же время в США подтвердили боевое столкновение ВСУ и солдат КНДР. Это произошло в Курской области.