Російських солдатів годують консервами з собачатиною з КНДР

Польова кухня в російській армії. Фото: росЗМІ

КНДР почала постачати російським військам харчі. Солдатів годують північнокорейськими консервами, до складу яких входить собачатина.

Про це повідомляє Bild.

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Тушонка з собачого м'яса з КНДР. Фото: скриншот

На відео, яке опублікував анонімно російський військовий, йдеться, що північнокорейські війська пригостили росіян консервами. На банках написано корейською "Собаче м'ясо нуреонгі". Зазначимо, що нуреонгі — порода собак, яких корейці вирощують на забій для їжі.

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Російський військовий відкрив банку на відео, показав констистенцію консерви та намастив її на хліб. Спробувавши корейський делікатес він заявив, що смак схожий на "щось середнє між яловичиною та куркою".

Додамо, що у Північній Кореї заохочують їсти собаче м'ясо. Подекуди там навіть влаштовують конкурс серед ресторанів хто найкраще приготує собачатину.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже перебувають у Курській області та воюють на боці росіян.

Також Національна розвідка Південної Кореї розповіла, на яких умовах про співпрацю зійшлася Росія з Північною Кореєю.