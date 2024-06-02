Бронирование на один месяц для украинских агариев - в Минагрополитики объяснили процедуру

Аграрий показывает семена кукурузы. Фото иллюстративное: Shutterstock

В Минагрополитики Украины сообщили об автоматическом продлении бронирования на один месяц для работников агросектора, имеющих действующую на 7 мая бронь.

Информация об этом появилась в министерском WhatsApp-чате "АгроАссоциации", пишет"Интерфакс-Украина".

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Как понять, что бронирование продлено

Исполняющий обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий привел пример: если согласно приказу бронирование действительно до 10 июня 2024 года, то оно автоматически пролонгируется до 10 июля 2024 года.

"Просим повторно обратить внимание, что согласно постановлению Кабинета Министров №516 от 7 мая 2024 года, все бронирования, действительные на 7 мая 2024 года, автоматически продлены на один месяц", — написал Высоцкий.

И. о. министра попросил аграрные ассоциации максимально широко проинформировать субъекты хозяйствования о пролонгации бронирования сотрудников агросектора с учетом действующего постановления правительства.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что коммунальные компании, в частности, критической инфраструктуры, могут забронировать не более 50 процентов военнообязанных, работающих на предприятии.

Ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский раскритиковал отказ от идеи "экономического бронирования".