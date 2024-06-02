Бронювання на один місяць для українських агаріїв — у Мінагрополітики пояснили процедуру

Аграрій показує насіння кукурудзи. Фото ілюстративне: Shutterstock

У Мінагрополітики України повідомили про автоматичне подовження бронювання на один місяць для працівників агросектору, які мають чинну на 7 травня бронь.

Інформація про це з'явилась у міністерському WhatsApp-чаті "АгроАсоціації", пише "Інтерфакс-Україна".

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Як зрозуміти, що бронювання подовжене

Виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький навів приклад: якщо згідно з наказом бронювання дійсне до 10 червня 2024 року, то воно автоматично пролонгується до 10 липня 2024 року.

"Просимо повторно звернути увагу, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №516 від 7 травня 2024 року всі бронювання, чинні на 7 травня 2024 року, автоматично продовжено на один місяць", — написав Висоцький.

В. о. міністра попросив аграрні асоціації максимально широко поінформувати суб'єкти господарювання про пролонгацію бронювання співробітників агросектору з урахуванням чинної постанови уряду.

Нагадаємо, київській міський голова Віталій Кличко повідомив, що комунальні компанії, зокрема, критичної інфраструктури, можуть забронювати не більше 50 відсотків військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві.

Раніше співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання".