Сводка Генштаба ВСУ за утро 10 марта — где наступают россияне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки, 9 марта, на фронте зафиксировано 151 боестолкновение. Россияне применяли авиабомбы, дроны-камикадзе и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Ситуация на фронте

По информации Генштаба, за прошедшие сутки оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудар, сбросив 148 управляемых бомб.

Кроме этого, российская армия осуществила почти 6700 обстрелов, из них 186 — из реактивных систем залпового огня, и запустила 2576 дронов-камикадзе.

"Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Боровая, Казачья Лопань, Прудянка, Слатино, Волчанские Хутора Харьковской области; Заря, Полтавка, Покровск, Зверево, Надиевка, Отрадное, Шевченко Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области", — говорится в сообщении.

В сводке отмечается, что на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка.

На Северском направлении россияне пытались идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупационная армия хотела продвинуться в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Покровском направлении враг совершил 35 штурмов в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы.

На Новопавловском направлении захватчики пять раз пытались прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Привольного наши защитники отбили девять штурмовых действий оккупантов.

На Ореховском направлении противник четыре раза шел вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 29 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 422 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 — из реактивных систем залпового огня", — добавили в Генштабе.

Также по данным военных, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек.

"Украинские воины обезвредили 18 танков, 40 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство противовоздушной обороны, 241 БпЛА и 138 единиц автомобильной техники оккупантов", — подытожили в командование.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 10 марта из-за сброса УАБов в Запорожье ранения получили два человека.

Также мы писали, что россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе.