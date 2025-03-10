Зведення Генштабу ЗСУ за ранок 10 березня — де наступають росіяни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Минулої доби, 9 березня, на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Росіяни застосовували авіабомби, дрони-камікадзе та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, минулої доби окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудар, скинувши 148 керованих бомб.

Крім цього, російська армія здійснила майже 6700 обстрілів, з них 186 — із реактивних систем залпового вогню, та запустила 2576 дронів-камікадзе.

"Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова, Козача Лопань, Прудянка, Слатине, Вовчанські Хутори Харківської області; Зоря, Полтавка, Покровськ, Звірове, Надіївка, Одрадне, Шевченко Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

У зведенні зазначається, що на Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку росіяни намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупаційна армія хотіла просунутися в районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 штурмів в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного наші оборонці відбили дев’ять штурмових дій окупантів.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 — із реактивних систем залпового вогню", — додали у Генштабі.

Також за даними військових, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб.

"Українські воїни знешкодили 18 танків, 40 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб протиповітряної оборони, 241 БпЛА та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів", — підсумували у командування.

Карта бойовий дій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 10 березня через скид КАБів на Запоріжжі поранення отримали двоє людей.

Також ми писали, що росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе.