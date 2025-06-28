Сводка Генштаба 28 июня - где атаковали россияне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боестолкновения. Российские войска активно атаковали с воздуха.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 28 июня.

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Российские войска активно атаковали с воздуха: нанесли четыре ракетных и 57 авиаударов, применили 12 ракет и 111 управляемых авиабомб. Также оккупанты запустили 3633 дрона-камикадзе и осуществили 5623 артиллерийских обстрела, в том числе 54 — из реактивных систем залпового огня.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы и техники врага, два пункта управления, средство ПВО и десять артсистем.

Основные направления вражеского давления

Северо-Слобожанское и Курское направления - зафиксировано 12 авиаударов, 22 управляемые авиабомбы, 341 обстрел, три из них — из РСЗО. Враг совершил 17 штурмов, все были отбиты.

Южно-Слобожанское направление - россияне семь раз атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска, Фиголевки, Петро-Ивановки и Довгенького.

Купянское направление — пять атак противника. Штурмы остановлены возле Песчаного, Кондрашовки, а также в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

Лиманское направление — самые интенсивные бои: 17 попыток прорыва. Россияне пытались продвинуться вблизи Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского, Глущенково, Грековки, Шандриголово и Нового Мира.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб

На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак — в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери россиян

В Генштабе добавили, что украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

"За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили танк, 12 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, четыре самолета, 237 беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть ракет и 131 единицу автомобильной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня россияне ударили по городу Чугуев на Харьковщине, сообщалось о раненых.

Также мы писали, что днем 27 июня в Днепре слышали звуки взрывов. В городе Самар из-за ракетной атаки есть погибшие и раненые.