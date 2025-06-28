Зведення Генштабу 28 червня — де атакували росіяни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнення. Російські війська активно атакували з повітря.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 червня.

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Російські війська активно атакували з повітря: завдали чотири ракетні та 57 авіаударів, застосували 12 ракет і 111 керованих авіабомб. Також окупанти запустили 3633 дрони-камікадзе та здійснили 5623 артилерійських обстріли, зокрема 54 — з реактивних систем залпового вогню.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили й техніки ворога, два пункти управління, засіб ППО та десять артсистем.

Основні напрямки ворожого тиску

Північно-Слобожанський і Курський напрямки — зафіксовано 12 авіаударів, 22 керовані авіабомби, 341 обстріл, три з них — із РСЗВ. Ворог здійснив 17 штурмів, усі були відбиті.

Південно-Слобожанський напрямок — росіяни сім разів атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Фиголівки, Петро-Іванівки та Довгенького.

Куп’янський напрямок — п’ять атак противника. Штурми зупинено біля Піщаного, Кіндрашівки, а також у напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

Лиманський напрямок — найінтенсивніші бої: 17 спроб прориву. Росіяни намагалися просунутися поблизу Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського, Глущенкового, Греківки, Шандриголового й Нового Миру.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати росіян

У Генштабі додали, що українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.

"Минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 безпілотників оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня росіяни вдарили по місту Чугуїв на Харківщині, повідомлялося про поранених.

Також ми писали, що вдень 27 червня у Дніпрі чули звуки вибухів. У місті Самар через ракетну атаку є загиблі та поранені.