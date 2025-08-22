Видео
Дальность 3000 км — что известно об украинской ракете Flamingo

Дальность 3000 км — что известно об украинской ракете Flamingo

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:42
Украина создала ракету Flamingo FP-5 с дальностью 3000 км – что о ней известно
Ракета Flamingo. Фото: AP

Украинская оборонная компания Fire Point разработала крылатую ракету Flamingo FP-5, которая имеет большую дальность. Она способна нести боеголовку весом 1150 килограммов и лететь над Россией на 3000 километров.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Крылатая ракета Flamingo FP-5

Генеральный директор и технический директор компании Ирина Терех отметила, что ракету придумали довольно быстро.

"Понадобилось менее девяти месяцев, чтобы разработать это от идеи до первых успешных испытаний на поле боя. Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас", — сказала она.

По ее словам, она полностью украинского производства.

Название и цвет ракеты

Терех отметила, что название и цвет ракеты были внутренней шуткой компании о роли женщин в мире оружия и войны, где доминируют мужчины.

"Наши первые ракеты были розовыми. Они прошли все испытания розовыми, но потом нам пришлось изменить цвет из-за требований военного камуфляжа. Но женщина, которая отвечает за производство, все еще там. Женский стиль в ракетах", — рассказала она.

Ранее СМИ связывали название с ошибкой при производстве вооружения.

Терех подчеркнула, что главной целью является то, чтобы ракета была эффективной.

По ее словам, ракета сейчас серийно производится. Планируется выпускать около 200 единиц в месяц.

Напомним, народный депутат Валентин Наливайченко объяснил, почему Украина раскрывает данные о своих новых разработках.

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что ракета способна держать под ударом 90% военно-промышленного комплекса российских оккупантов.

война Украина ракета производство производство оружия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
