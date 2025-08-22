Україна створила ракету Flamingo FP-5 з дальністю 3000 км — що про неї відомо

Ракета Flamingo. Фото: AP

Українська оборонна компанія Fire Point розробила крилату ракету Flamingo FP-5, яка має велику дальність. Вона здатна нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і летіти над Росією на 3000 кілометрів.

Про це повідомляє Politico.

Крилата ракета Flamingo FP-5

Генеральний директор та технічний директор компанії Ірина Терех зазначила, що ракету придумали досить швидко.

"Знадобилося менше девʼяти місяців, щоб розробити це від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою. Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз", – сказала вона.

За її словами, вона повністю українського виробництва.

Назва та колір ракети

Терех зауважила, що назва та колір ракети були внутрішнім жартом компанії щодо ролі жінок у світі зброї та війни, де домінують чоловіки.

"Наші перші ракети були рожевими. Вони пройшли всі випробування рожевими, але потім нам довелося змінити колір через вимоги військового камуфляжу. Але жінка, яка відповідає за виробництво, все ще там. Жіночий стиль у ракетах", — розповіла вона.

Раніше ЗМІ повʼязували назву з помилкою під час виробництва озброєння.

Терех наголосила, що головною метою є те, аби ракета була ефективною.

За її словами, ракета наразі серійно виробляється. Планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Нагадаємо, народний депутат Валентин Наливайченко пояснив, чому Україна розкриває дані про свої нові розробки.

Раніше авіаексперт Валерій Романенко зауважив, що ракета здатна тримати під ударом 90% військово-промислового комплексу російських окупантів.