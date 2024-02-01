Генерал ВСУ объяснил украинцам, почему не следует избегать мобилизации

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ

Важнейшая и очень болезненная тема в украинском обществе — мобилизация. Большинство военных призывают цивильных граждан осознать, что война не то, чего можно избежать и проигнорировать. И если раньше мы боролись за свободу и независимость, то сейчас речь уже идет о выживании нации. Поэтому призыв на военную службу необходим и неизбежен.

Так, недавно начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "Эспрессо" объяснил украинцам, почему не стоит бояться мобилизации и службы в армии.

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Генерал-майор Дмитрий Марченко. Фото: novynarnia.com

Прежде всего, военный подчеркнул, что война касается каждого украинца, она так или иначе коснется каждого, а потому скрываться от мобилизации нет смысла.

"Война коснется каждого. Никто от нее не скроется дома, в подвале или за границей. Нужно идти и приносить помощь своему государству!" — подчеркнул Марченко.

В то же время, он отметил, что не стоит воспринимать армию однобоко. Это не только воины на передовой, но и разнообразие специальностей, в которых каждый может найти свое призвание. И если человеку не подходит профессия, например оператора БпЛА, то найдется другая.

"Понимание того, где человек будет использован, проходит в процессе, когда лицо уже проходит службу. Хочу добавить, что не нужно бояться призываться", — сказал Марченко.

Как подчеркнул генерал-майор, пользу в обороне государству могут приносить, в том числе и граждане, вынужденно находящиеся в оккупации. Это касается и жителей оккупированной части Херсона, и остальных территорий.

Следует заметить, что именно Херсонщина стала послом воли и преданности и показала, что даже в условиях оккупации можно оставаться верным своему государству и способствовать уничтожению российских оккупантов.

"Херсонцы доказали не только нашей стране, но и всему миру, что они не желают быть с Россией. Именно они предоставляют ценную информацию, которая помогает нам поражать врага точечно и своевременно. И в Крыму есть люди, которые не хотят, чтобы там был "русский мир", — рассказал Дмитрий Марченко.

Заявление генерала Марченко — это призыв к активному участию в защите, напоминание, что вклад каждого гражданина имеет ценность, даже если он находится за границей или в оккупации.

Ранее генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин.

Напомним, мы писали, что военный ВСУ назвал условия, которые помогут усовершенствовать процесс мобилизации.

Также мы сообщали, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что мобилизовать 500 тысяч человек — очень опасно.