Генерал ЗСУ пояснив українцям, чому не варто уникати мобілізації

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Найважливіша та дуже болюча тема в українському суспільстві — мобілізація. Більшість військових закликають цивільних громадян усвідомити, що війна — не те, чого можна уникнути та проігнорувати. І якщо раніше ми боролися за свободу та незалежність, то зараз йдеться вже про виживання нації. Тож, призов на військову службу є необхідним та неухильним.

Так, нещодавно начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв’ю "Еспресо" пояснив українцям, чому не варто боятися мобілізації та служби в армії.

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Генерал-майор Дмитро Марченко. Фото: novynarnia.com

Перш за все, військовий підкреслив, що війна стосується кожного українця, вона так чи інакше торкнеться кожного, а тому ховатися від мобілізації немає сенсу.

"Війна торкнеться кожного. Ніхто від неї не сховається вдома, в підвалі чи за кордоном. Потрібно йти та приносити допомогу своїй державі!" — підкреслив Марченко.

Водночас він зауважив, що не варто сприймати армію однобоко. Це не лише вояки на передовій, але й різноманіття спеціальностей, в яких кожен може знайти своє покликання. І якщо людині не підходить професія, наприклад, оператора БпЛА, то знайдеться інша.

"Розуміння того, де людина буде використана, проходить у процесі, коли особа вже проходить службу. Хочу додати, що не треба боятися призиватись", — сказав Марченко.

Як підкреслив генерал-майор, користь в обороні державі можуть приносити зокрема й ті громадяни, які вимушено перебувають в окупації. Це стосується і мешканців окупованої частини Херсонщини, і решти територій.

Варто зауважити, що саме Херсонщина стала амбасадором волі й відданості та показала, що навіть умовах окупації можна залишатися вірним своїй державі та сприяти подоланню російських окупантів.

"Херсонці довели не лише нашій країні, а й усьому світу, що вони не бажають бути з Росією. Саме вони надають цінну інформацію, яка допомагає нам вражати ворога точково та своєчасно. І в Криму є люди, які не хочуть, щоб там був "руський мир", — розповів Дмитро Марченко.

Заява генерала Марченка — це заклик до активної участі в захисті, нагадування, що вклад кожного громадянина має цінність, навіть якщо він перебуває за кордоном або в окупації.

Раніше генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків.

Нагадаємо, ми писали, що військовий ЗСУ назвав умови, які допоможуть вдосконалити процес мобілізації.

Також ми повідомляли, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що мобілізувати 500 тисяч осіб — дуже небезпечно.