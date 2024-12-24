Тарас Чмут — сможет ли Россия совершить наступление на Сумскую область

Руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот с видео

На данный момент Сумская область находится под активным огневым влиянием, но у россиян нет достаточного ресурса для наступления на регион. Оккупанты терпят колоссальные потери на других участках фронта.

Об этом сообщил руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью "Українській Правді".

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Чмут рассказал, что север выгоден для россиян, как и увеличение линии фронта, потому что у них больше человеческого ресурса, вооружения и военной техники. Кроме того, у них более надежные и более быстрые партнеры, чем у Украины.

"Распыление нашего ресурса умножено на внутреннюю дестабилизацию, умножено на тотальное засорение информационного пространства равно, возможно, поражению в войне. Поэтому им выгодны формировать направления активных действий, но эти направления требуют тоже ресурса, и от того как мы активно воюем на любых старых направлений, так называемых фронтов, зависит то, появится ли у них ресурс и резерв на новые", — объяснил руководитель фонда "Повернись живим".

Чмут убежден, что кроме того, что украинские бойцы должны "перемалывать" российские войска, это имеет и стратегическое влияние. Из-за больших потерь им постоянно нужно восполнять резервы, а это не позволяет масштабироваться на других участках фронта.

"Сумщина, к сожалению, находится под активным огневым воздействием: КАБы, ракеты, другие средства поражения активно работают, но достаточного ресурса для наступательной операции на регион у них нет. Я не думаю, что они снова будут пытаться одновременно проводить несколько наступательных операций. Та тактика, которую они выбрали, ну в разрезе полгода, год дает хороший результат для них. Ее нужно усиливать и масштабировать, но медленными шагами", — подчеркнул он.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ начали Курскую операцию из-за усиления обстрелов России по Сумской области.

Кроме того, военный Кирилл Сазонов заявил, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим войскам до 20 января выбить украинские силы из Курской области. В настоящее время ВСУ отражают все вражеские атаки на территории боевых действий.