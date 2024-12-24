Тарас Чмут — чи зможе Росія здійснити наступ на Сумську область

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот з відео

Станом на зараз Сумська область перебуває під активним вогневим впливом, але росіяни не мають достатнього ресурсу для наступу на регіон. Окупанти зазнають колосальних втрат на інших ділянках фронту.

Про це повідомив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській Правді".

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Чмут розповів, що північ вигідна для росіян, як і збільшення лінії фронту, тому що у них більше людського ресурсу, озброєння та військової техніки. Крім того, у них надійніші і швидші партнери, ніж в України.

"Розпорошення нашого ресурсу помножено на внутрішню дестабілізацію, помножено на тотальне засмічення інформаційного простору дорівнює, можливо, поразці у війні. Тому їм вигідні формувати напрямки активних дій, але ці напрямки вимагають теж ресурсу, і від того як ми активно воюємо на будь-яких зі старих напрямків, фронтів так званих, залежить те, чи з'явиться в них ресурс і резерв на нові", — пояснив керівник фонду "Повернись живим".

Чмут переконаний, що, крім того, що українські бійці мають "перемелювати" російські війська, це має й стратегічний вплив. Через великі втрати їм постійно потрібно поповнювати резерви, а це не дозволяє масштабуватися на інших ділянках фронту.

"Сумщина, на жаль, перебуває під активним вогневим впливом: КАБи, ракети, інші засоби ураження активно працюють, але достатнього ресурсу для наступальної операції на регіон у них немає. Я не думаю, що вони знову намагатимуться одночасно проводити декілька наступальних операцій. Та тактика, яку вони обрали, ну в розрізі пів року, рік вона дає гарний результат для них. Її потрібно посилювати і масштабувати, але повільними кроками", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ почали Курську операцію через посилення обстрілів Росії по Сумській області.

Крім того, військовий Кирило Сазонов заявив, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам до 20 січня вибити українські сили з Курської області. Наразі ЗСУ відбивають усі ворожі атаки на території бойових дій.