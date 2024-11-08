Тарас Чмут рассказал, как Украина может победить в войне на истощение

Тарас Чмут во время интервью Фото: скриншот

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут убежден, что общество и власть должны активнее присоединяться к войне, чтобы выдержать противостояние на истощение. Кроме того, крайне важна помощь партнеров.

Такое мнение Чмут высказал в интервью DW.

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Общество должно активно присоединяться к войне

"Необходима большая включенность общества. Большая ответственность власти. И партнеры. Без них ничего не будет", — объяснил свое видение Чмут.

Волонтер добавил, что сейчас Украина держится исключительно за счет поддержки союзников.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна построила четкую дипломатическую систему. По его словам, она способна подтолкнуть Россию к справедливому миру.

Южная Корея сообщила об вероятном усилении поддержки Украины. Это заявление прозвучало на фоне развертывания войск КНДР в России.