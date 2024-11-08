Тарас Чмут розповів, як Україна може перемогти у війні на виснаження

Тарас Чмут під час інтерв'ю. Фото: скриншот

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут переконаний, що суспільство і влада мають активніше долучатися до війни, щоб витримати протистояння на виснаження. Окрім того, вкрай важливою є допомога партнерів.

Таку думку Чмут висловив в інтерв'ю DW.

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Суспільство має активно долучатися до війни

"Необхідна більша включеність суспільства. Більша відповідальність влади. І партнери. Без них нічого не буде", — пояснив своє бачення Чмут.

Волонтер додав, що зараз Україна тримається виключно за рахунок підтримки союзників.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна побудувала чітку дипломатичну систему. За його словами, вона здатна підштовхнути Росію до справедливого миру.

Південна Корея повідомила про імовірне посилення підтримки України. Ця заява пролунала на тлі розгортання військ КНДР у Росії.