Зеленский заявил, что на Харьковщине в составе армии РФ воюют наемники из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки

Президент Украины Владимир Зеленский в кабинете. Фото: Офис президента

По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, российские войска осуществляют привлечение иностранных наемников к боевым действиям на Волчанском направлении. Президент привел перечень стран, из которых приехали наемники.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

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Президент во время визита к военнослужащим 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщил, что украинские защитники фиксируют участие в боях наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

Во время встречи с командирами президент обсудил актуальные вопросы обороны Волчанска, динамику боевых действий, обеспечение беспилотными летательными аппаратами и их использование, а также вопросы рекрутинга и прямого финансирования бригад.

Владимир Зеленский отметил, что Украина предоставит соответствующую реакцию на привлечение наемников к войне. Кроме того, президент вручил военнослужащим государственные награды.

Напомним, ранее представитель бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев объяснил, каким образом российские войска хотят насобирать сил в Харьковской области.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении.