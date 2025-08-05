Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Чьи наемники воюют за РФ на Харьковщине — Зеленский ответил

Чьи наемники воюют за РФ на Харьковщине — Зеленский ответил

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 00:45
Зеленский заявил, что на Харьковщине в составе армии РФ воюют наемники из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки
Президент Украины Владимир Зеленский в кабинете. Фото: Офис президента

По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, российские войска осуществляют привлечение иностранных наемников к боевым действиям на Волчанском направлении. Президент привел перечень стран, из которых приехали наемники.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Из каких стран на стороне РФ воюют наемники на Харьковщине

Президент во время визита к военнослужащим 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщил, что украинские защитники фиксируют участие в боях наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

Во время встречи с командирами президент обсудил актуальные вопросы обороны Волчанска, динамику боевых действий, обеспечение беспилотными летательными аппаратами и их использование, а также вопросы рекрутинга и прямого финансирования бригад.

Владимир Зеленский отметил, что Украина предоставит соответствующую реакцию на привлечение наемников к войне. Кроме того, президент вручил военнослужащим государственные награды.

Напомним, ранее представитель бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев объяснил, каким образом российские войска хотят насобирать сил в Харьковской области.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении.

Владимир Зеленский Харьковская область война в Украине ситуация на фронте Вовчанск
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации