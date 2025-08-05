Зеленський заявив, що на Харківщині у складі армії РФ воюють найманці з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки

Президент України Володимир Зеленській у кабінеті. Фото: Офіс президента

За повідомленням президента України Володимира Зеленського, російські війська здійснюють залучення іноземних найманців до бойових дій на Вовчанському напрямку. Президент навів перелік країн, з яких приїхали найманці.

Про це Володимир Зеленськийц написав у своєму Telegram.

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Президент під час візиту до військовослужбовців 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомив, що українські захисники фіксують участь у боях найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

Під час зустрічі з командирами президент обговорив актуальні питання оборони Вовчанська, динаміку бойових дій, забезпечення безпілотними літальними апаратами та їхнє використання, а також питання рекрутингу та прямого фінансування бригад.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна надасть відповідну реакцію на залучення найманців до війни. Крім того, президент вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Нагадаємо, раніше речник бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов пояснив, яким чином російські війська хочуть назбирати сил у Харківській області.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку.