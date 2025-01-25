Закончит ли Трамп войну — чего хотят США и на что согласна Украина

Встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке ФОТО: AP

После инаугурации Дональда Трампа, главным вопросом для украинцев остается: сможет ли новоизбранный президент США выполнить свои обещания и закончить войну. Новини.LIVE разбирались, почему Белый Дом выбрал стратегию "кнута и пряника", возможны ли компромиссы и когда ждать перемирия.

Закончить войну за 100 дней

Во время своей избиральельной кампании президент США Дональд Трамп обещал окончить войну спустя сутки после возвращения в Белый Дом. Конечно, мало кто верил, что Трамп сможет положить конец трехлетней войне за 24 часа, как он красноречиво обещал ни один раз, будучи кандидатом в президенты. И чуда, к сожалению, не произошло.

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Тем не менее, пропущенный срок — и скудное упоминание о войне во время инаугурационных мероприятиях в понедельник — подчеркивают, насколько сложной задачей будет завершение войны в Украине.



Как следствие, на вторые сутки президентсва Трампа появилась уже другая цифра окончания войны. Как пишет The Washinghton Post, Трамп поручил своему спецпредставителю по делам Украины и Россию, генералу в отсавке Киту Келлагу добиться завершения войны в течение 100 дней.

Напомним, Кит Келлогг сторонник принуждения к миру методом кнута и пряника. По его мнению, Укриана при нежелании идти на сделку должна рисковать тотальным сокращением военной помощи от США, а Россия — существенным усилением поддержки Киева в военном плане.

"Мы разговориваем с Зеленским, а очень скоро будем говорить с Путиным. И мы посмотрим как все это будет происходить. Мы увидим это очень скоро. Но я считаю, что ЕС должен платить гораздо больше, чем платит сейчас", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, что будет делать, если РФ откажется от переговоров.

В первые дни своего президенства Трамп также успел пригрозить России, что установит высокие налоги и пошлины, а также введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если сделка о мире с Украиной не будет заключена в скором времени.

"Если мы не заключим "сделку" , и скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам", — написал Трамп В своем посте в соцсети TruthSocial, добавив, что призывая к немедленному прекращению российско-украинской войны, собирается оказать "очень большую услугу" президенту Путину и России, чья "экономика рушится". "Это можно сделать "легким или трудным путем", но "легкий путь всегда лучше", —написал Трамп.

"Трамп не знает, готова ли РФ на переговоры"

Выбор такой стратегии может свидетельствовать об отсуствии единой позиции в ближайшем окружении Трампа, которое, судя по заявлениям, разделено на два лагеря. Первый, в который входят вице президент Джей Ди Вэнс и глава пентагона Пит Хегсет выступает за мирный план и достижение компромиссных соглашений с РФ.

Во втором лагере, к которому относятся Госсекретарь Марко Рубио и советник по Нацбезопасности Майкл Уолтц, считают, что Москва не заинтересована к прекращению войны, поэтому ее нужно заставить сесть за стол переговоров с помощью экономического и военного давления.

"Мне кажется, что Трамп достоверно не знает, готова ли РФ идти на переговоры. Или ей выгоднее продолжение боевых действий. Многое будет зависеть от того, как пройдет первый звонок с Трампа с Путиным", — сказал Новини.LIVE политолог Алексей Якубин.

Единственный вопрос - на сколько серьезными могут быть дополнительные санкции от США и военная помощь Украине. Ведь если, например, речь идет о пошлинах на российские товары, то товарооборот между США и РФ, по итогам 2024 года, и так упал до минимальных значений с 1992 года.

Как считает политолог Владимир Фесенко, новые санкции могут ослабить РФ, но вряд ли заставят Путина сесть за переговоры.

"Санкции в отношение России существуют с 2014 года и существенно усилились после 2022-го. Да, они нанесли вред россиянам, но русские приспособились. Новые санкции, действительно, могут ослабить РФ. Но далеко не факт, что они заставят Путина сесть за переговоры", — сказал Новини.LIVE Фесенко.

Куда более действенным рычагом давления, по его словам, может стать обрушение цен на нефть."Пойдут ли на это американцы, учитывая, что также зарабатывают на нефти - не известно. Но если Трамп попробует увеличить добычу и достичь договоенности с саудитами, то это будет хороший знак для нас. Хотя стоит помнить, что это требует времени и усилий. И не сможет произойи быстро", — сказал Новини.LIVE Фесенко.

Заморозка войны, отказ от НАТО и давление США

Сам факт назначение Келлогга на пост спецпредставителя по делам Украины и России, а также заявления Трампа, свидетельствующие, что Белый Дом склоняется к методу "кнута и пряника" в решении украиснкого вопроса говорят о том, что американцы взяли за основу именно опубликованный ранее "план" в котором Келлогг был соавтором, говорит Новини.LIVE политолог Алексей Якубин.

Напомним, в октябре 2024 года, Центр восточноевропейских исследований (OSW Centre for Eastern Studies) опубликовал резюме плана администрации Дональда Трампа по войне России против Украины. Кроме прочего, план содержал следующие тезисы:

Оказание давление как на Москву, так и на Киев, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры



Снятие вопроса членства Украины в НАТО на 10 лет.



Сохранение за РФ оккупированных территорий и постепенная отмена санкций.



Нормализация отношений с США допускается при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украиныт



Продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности для Украины. Украине не нужно официально признавать контроль России, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой



Прекращение военной помощь США, если Украина откажется от мирных переговоров.



"Судя по всему в Белом доме взяли за основу план "Келлога". То есть влиять на Киев и Москву, чтобы достичь переговоров. Трампу нужны быстрые действия. Он уже анонсировал звонок между Трампом и Путином. По плану еще встреча. Поэтому Трамп будет пытаться достичь договоренностей. И вряд ли быстрые договоренности нас будут устраивать. Поэтому, очень важно, чтобы Киев попал к Трампу в это время, чтобы позиция Украины не оказалась наихудшей", — сказал Новини.LIVE Якубин.

Возможны ли компросиссы

На сегодня в позициях сторон есть ряд существенных разногласий с которыми предстоит столкнутся Трампу в попытках усадить РФ за переговоры.

Во-первых, как говорит Якубин, официальный Киев продолжает настаивать на своем плане "Победы". "Но, скорее всего, придется готовится к компромиссу. Если говорить, про гарантии, то один из способов получения гарантий безопасности является привлечение контингента миротворцев с участием США, Франции, Британии и других стран. В таком случае, если РФ попробует напасть снова, то она столкнется уже напрямую с войсками НАТО. И выходит, что не присоеденяясь к НАТО, Украина получит гарантию от НАТО. Взамен, Украина уже предлагала Трампу разнообразные экономические бонусы для американских инвесторов, в том числе доступ к природным ресурсам, которые исчисляются триллионами долларов", — говорит нам Якубин.

Однако, в этом плане есть один нюанс, говорит нам Фесенко. "Идея привлечения контингента с европейскими миротворцами очень нравится американцам. Некоторые страны ЕС даже готовы на это. Но проблема в том, что Путин вряд ли согласится чтобы на территории Укрианы были миротворцы НАТО. К тому же, кто в таком случае непонтно кто будет контролировать соблюдение прекращения огня", — говорит Новини.LIVE Фесенко.

По его словам, по вопросу миртоворцев есть также разногласия между Украиной и США. "Скорее всего они хотят, чтобы контингент миротворцев состоял из европейцев, а мы чтобы с участием американцев. В этом и есть противоречие", — сказал нам Фесенко.

Как заявил Зеленский в интервью Bloomberg, Украина готова к присутствию миротворческого контингента. И он точно может помочь, "если будет добрая воля других стран". "Но опять же, нельзя это рассматривать как чисто европейскую инициативу без Соединенных Штатов Америки. Это то, чего хочет постоянно Путин", — цитирует Зеленского Bloomberg.

Еще один компромисс на который скорее всего придется идти Украине - это заморозка войны по линии разграничения. "Это единственный возможный компромисс на сегодня. Но даже этого будет непросто добиться и это точно одноменментно нельзя сделать. Сперва нужно стабилизировать линию фронта. И американцы это понимают. А для этого нужно много оружия. Дело в том, что проблема не в Украине. Проблема в России и их требованиях. Россия отбрасывает даже те компромисссы, которые привлекательны для нее. В том числе моратирий на членоство Украины в НАТО на какой-то период. РФ будет требовать сделать это на постоянной основе и чтобы мы заркепили нейтральный стасус в конституции", — считает Фесенко.

Но ни один из переговорщиков, в том числе Зеленский, не может взять на себя обязанность отказаться от НАТО или закрепить нейтральный стасус для Украины.

"Есть очень много вопросов. Одного желания Трампа мало. Многие думали, что придет Трамп и все решит. Но, к сожалению, так не будет. Он попробует инициировать мирные переговоры. А дальше снова проблемы: РФ хочет переговоров с США, без участия Украины. А Украина хочет переговоров с участием Украины, России и США", — резюмировал Фесенко. Еще один вопрос, по его словам, заключается в том, найдется ли компромисс на который пойдет РФ и Украина. И смогут ли США надавить на РФ так, чтобы принудить ее к миру.

Что нас ждет — перемирие или эскалация

Перемирие любой ценой не выгодно и Украине, говорит Новини.LIVE полковник запаса ВСУ, военный аналитик Олег Жданов. По его мнению, если Украину вынудят к уступкам, это будет победа Путина. И в таком случае РФ точно не остановится на достигнутом. А война может снова вернутся спустя время. В том числе, на территорию ЕС.

"Даже если РФ вернется на границы до 24 февраля 2022 года и закрепит за собой Крым, это будет победа Путина. Это даст возможнось РФ развернуть свою армию. А учитывая, что их экономика уже на военных рельсах, то через 3-5 лет они будут готовы к масштабной войне. И следующими могут быть страны Балтии", — сказал Новини.LIVE Жданов.

Впрочем, по его мнению, даже прекращение огня или перемирие в сегодняшних реалиях - маловероятно. "На счет перемирия у меня большие сомнения. Как показывает история, крупные войны длятся 5-6 лет. Яркий пример - вторая мировая. И только на пятый год раскачивается военно-промышленный комплекс. И как раз сейчас мы видим рост производства военной техники и боеприпасов. Европа, например, в 2025 году выйдет на производство 1 млн артиллерийских снарядов в год. На следующий год в планах произвести 2 млн снярядов. И что с ними делать, как не воевать?!", — сказал нам Жданов.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО в настоящее время не готово ответить на военные угрозы, исходящие от России. По его словам, нынешнее состояние дел в области безопасности "наиболее угрожающее" за многие десятилетия и призвал союзников "адаптироваться к новой реальности", перестроиться на "мышление военного времени" и увеличить оборонные расходы. В противном случае, по его словам, через 4-5 лет, странам ЕС придется учить русский язык.

Новини.LIVE также провели анализ вооружений Украины, России и стран ЕС, а также изучили текущую расстановку сил в Европе.