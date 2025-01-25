Чи закінчить Трамп війну - чого хочуть США і на що згодна Україна

Зустріч Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Trump Tower 27 вересня 2024 року в Нью-Йорку ФОТО: AP

Після інавгурації Дональда Трампа, головним питанням для українців залишається: чи зможе новообраний президент США виконати свої обіцянки та закінчити війну. Новини.LIVE розбиралися, чому Білий Дім обрав стратегію "батога і пряника", чи можливі компроміси і коли чекати перемир'я.

Закінчити війну за 100 днів

Під час своєї виборчої кампанії президент США Дональд Трамп обіцяв закінчити війну за добу після повернення до Білого Дому. Звичайно, мало хто вірив, що Трамп зможе покласти край трирічній війні за 24 години, як він красномовно обіцяв не один раз, будучи кандидатом у президенти. І дива, на жаль, не сталося.

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Тим не менш, пропущений термін — і мізерна згадка про війну під час інавгураційних заходів у понеділок — підкреслюють, наскільки складним завданням буде завершення війни в Україні.



Як наслідок, на другу добу президентства Трампа з'явилася вже інша цифра закінчення війни. Як пише The Washinghton Post, Трамп доручив своєму спецпредставнику у справах України та Росії, генералу у відставці Кіту Келлагу домогтися завершення війни протягом 100 днів.

Нагадаємо, Кіт Келлогг прихильник примусу до миру методом батога і пряника. На його думку, Укріана при небажанні йти на угоду повинна ризикувати тотальним скороченням військової допомоги від США, а Росія - істотним посиленням підтримки Києва у військовому плані.

"Ми розмовляємо із Зеленським, а дуже скоро будемо говорити з Путіним. І ми подивимося як все це буде відбуватися. Ми побачимо це дуже скоро. Але я вважаю, що ЄС повинен платити набагато більше, ніж платить зараз", - заявив Трамп.

У перші дні свого президентства Трамп також встиг пригрозити Росії, що встановить високі податки і мита, а також запровадить санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам, якщо угода про мир з Україною не буде укладена незабаром.

"Якщо ми не укладемо " угоду ", і скоро, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам і різним іншим країнам, які беруть участь ", — написав Трамп у своєму пості в соцмережі TruthSocial, додавши, що, закликаючи до негайного припинення російсько-української війни, збирається надати " дуже велику послугу " президенту Путіну і Росії, чия " економіка руйнується ". "Це можна зробити "легким або важким шляхом ", але "легкий шлях завжди кращий", — написав Трамп.

"Трамп не знає, чи готова РФ на переговори"

Вибір такої стратегії може свідчити про відсутність єдиної позиції в найближчому оточенні Трампа, яке, судячи із заяв, розділене на два табори. Перший, до якого входять віцепрезидент Джей Ді Венс і глава пентагону Піт Геґсет, виступає за мирний план і досягнення компромісних угод із РФ.

У другому таборі, до якого відносяться Держсекретар Марко Рубіо та радник з Нацбезпеки Майкл Волтц, вважають, що Москва не зацікавлена у припиненні війни, тому її потрібно примусити сісти за стіл переговорів за допомогою економічного та військового тиску.

"Мені здається, що Трамп достовірно не знає, чи готова РФ йти на переговори. Чи їй вигідніше продовження бойових дій. Багато чого буде залежати від того, як пройде перший дзвінок з Трампа з Путіним", — сказав Новини.LIVE політолог Олексій Якубін.

Єдине питання — на скільки серйозними можуть бути додаткові санкції від США і військова допомога Україні. Адже якщо, наприклад, йдеться про мита на російські товари, то товарообіг між США і РФ, за підсумками 2024 року, і так впав до мінімальних значень з 1992 року.

Як вважає політолог Володимир Фесенко, нові санкції можуть послабити РФ, але навряд чи змусять Путіна сісти за переговори.

"Санкції щодо Росії існують із 2014 року й істотно посилилися після 2022-го. Так, вони завдали шкоди росіянам, але росіяни пристосувалися. Нові санкції, дійсно, можуть послабити РФ. Але далеко не факт, що вони змусять Путіна сісти за переговори", — сказав Новини.LIVE Фесенко.

Далеко дієвішим важелем тиску, за його словами, може стати обвалення цін на нафту. "Чи підуть на це американці, зважаючи на те, що також заробляють на нафті - не відомо. Але якщо Трамп спробує збільшити видобуток і досягти домовленості з саудитами, то це буде хороший знак для нас. Хоча варто пам'ятати, що це потребує часу та зусиль. І не зможе відбутися швидко", — сказав Новини.LIVE Фесенко.

Заморожування війни, відмова від НАТО і тиск США

Сам факт призначення Келлогга на посаду спецпредставника у справах України і Росії, а також заяви Трампа, які свідчать, що Білий Дім схиляється до методу "батога і пряника" у розв'язанні українського питання, свідчать про те, що американці взяли "за основу" саме опублікований раніше "план", в якому Келлогг був співавтором, говорить Новини.LIVE політолог Олексій Якубін.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року, Центр східноєвропейських досліджень (OSW Centre for Eastern Studies) опублікував резюме плану адміністрації Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Окрім іншого, план містив такі тези:



Вчинення тиску як на Москву, так і на Київ, щоб вони домовилися про припинення вогню і почали переговори.



Зняття питання членства України в НАТО на 10 років.



Збереження за РФ окупованих територій і поступове скасування санкцій.



Нормалізація відносин зі США допускається за умови укладення мирних угод, прийнятних для України.



Продовження військової допомоги та двосторонніх гарантій безпеки для України. Україні не потрібно офіційно визнавати контроль Росії, але вона повинна утриматися від зміни статус-кво силою.



Припинення військової допомоги США, якщо Україна відмовиться від мирних переговорів.



"Судячи з усього, у Білому домі взяли за основу план "Келлога". Тобто впливати на Київ і Москву, щоб досягти переговорів. Трампу потрібні швидкі дії. Він уже анонсував дзвінок між Трампом і Путіним. За планом ще зустріч. Тому Трамп намагатиметься досягти домовленостей. І навряд чи швидкі домовленості нас будуть влаштовувати. Тому, дуже важливо, щоб Київ потрапив до Трампа в цей час, щоб позиція України не виявилася найгіршою", — сказав Новини.LIVE Якубін.

Чи можливі компроміси

На сьогодні в позиціях сторін є низка суттєвих розбіжностей, з якими доведеться зіткнутися Трампу в спробах посадити РФ за переговори.

По перше, як каже Якубін, офіційний Київ продовжує наполягати на своєму плані "Перемоги". "Але, найімовірніше, доведеться готуватися до компромісу. Якщо говорити, про гарантії, то один із способів отримання гарантій безпеки є залучення контингенту миротворців за участю США, Франції, Британії та інших країн. У такому разі, якщо РФ спробує напасти знову, то вона зіткнеться вже безпосередньо з військами НАТО. І виходить, що не приєднуючись до НАТО, Україна отримає гарантію від НАТО. Натомість, Україна вже пропонувала Трампу різноманітні економічні бонуси для американських інвесторів, зокрема доступ до природних ресурсів, що обчислюються трильйонами доларів", — каже нам Якубін.

Однак, у цьому плані є один нюанс, каже нам Фесенко. "Ідея залучення контингенту з європейськими миротворцями дуже подобається американцям. Деякі країни ЄС навіть готові на це. Але проблема в тому, що Путін навряд чи погодиться щоб на території Укріани були миротворці НАТО. До того ж, хто в такому разі не зрозуміло хто буде контролювати дотримання припинення вогню", — каже Новини.LIVE Фесенко.

За його словами, щодо питання миртоворців є також розбіжності між Україною та США. "Швидше за все вони хочуть, щоб контингент миротворців складався з європейців, а ми щоб за участю американців. У цьому і є протиріччя", — сказав нам Фесенко.

Як заявив Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, Україна готова до присутності миротворчого контингенту. І він точно може допомогти, " якщо буде добра воля інших країн ". "Але знову ж таки, не можна це розглядати як суто європейську ініціативу без Сполучених Штатів Америки. Це те, чого хоче постійно Путін", — цитує Зеленського Bloomberg.

Ще один компроміс, на який найімовірніше доведеться йти Україні, - це заморожування війни по лінії розмежування. "Це єдиний можливий компроміс на сьогодні. Але навіть цього буде непросто домогтися і це точно одноменментно не можна зробити. Спершу потрібно стабілізувати лінію фронту. І американці це розуміють. А для цього потрібно багато зброї. Річ у тім, що проблема не в Україні. Проблема в Росії та їхніх вимогах. Росія відкидає навіть ті компроміси, які привабливі для неї. Зокрема моратірій на членство України в НАТО на якийсь період. РФ буде вимагати зробити це на постійній основі і щоб ми закаркепили нейтральний стасус у конституції", — вважає Фесенко.

Але жоден із переговірників, зокрема Зеленський, не може взяти на себе обов'язок відмовитися від НАТО або закріпити нейтральний стасус для України.

"Є дуже багато питань. Одного бажання Трампа мало. Багато хто думав, що прийде Трамп і все вирішить. Але, на жаль, так не буде. Він спробує ініціювати мирні переговори. А далі знову проблеми: РФ хоче переговорів зі США, без участі України. А Україна хоче переговорів за участю України, Росії та США", - каже Фесенко. Ще одне питання, за його словами, полягає в тому, чи знайдеться компроміс, на який піде РФ і Україна. І чи зможуть США натиснути на РФ так, щоб примусити її до миру.



Що нас чекає — перемир'я чи ескалація



Перемир'я за будь-яку ціну не вигідне й Україні, каже Новини.LIVE полковник запасу ЗСУ, військовий аналітик Олег Жданов. На його думку, якщо Україну змусять до поступок, це буде перемога Путіна. І в такому разі РФ точно не зупиниться на досягнутому. А війна може знову повернуться через деякий час. У тому числі, на територію ЄС.

"Навіть якщо РФ повернеться на кордони до 24 лютого 2022 року і закріпить за собою Крим, це буде перемога Путіна. Це дасть можливість РФ розгорнути свою армію. А враховуючи, що їхня економіка вже на військових рейках, то через 3-5 років вони будуть готові до масштабної війни. І наступними можуть бути країни Балтії", — сказав Новини.LIVE Жданов.

Втім, на його думку, навіть припинення вогню або перемир'я в сьогоднішніх реаліях - малоймовірне. "Щодо перемир'я у мене великі сумніви. Як показує історія, великі війни тривають 5-6 років. Яскравий приклад - друга світова. І тільки на п'ятий рік розгойдується військово-промисловий комплекс. І якраз зараз ми бачимо зростання виробництва військової техніки та боєприпасів. Європа, наприклад, у 2025 році вийде на виробництво 1 млн артилерійських снарядів на рік. На наступний рік у планах виробити 2 млн снарядів. І що з ними робити, як не воювати?!", — сказав нам Жданов.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО наразі не готове відповісти на військові загрози, які виходять від Росії. За його словами, нинішній стан справ у сфері безпеки "найбільш загрозливий" за багато десятиліть і закликав союзників "адаптуватися до нової реальності", перебудуватися на "мислення воєнного часу" і збільшити оборонні витрати. В іншому випадку, за його словами, через 4-5 років, країнам ЄС доведеться вчити російську мову.

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