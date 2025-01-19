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Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

19 января 2025 06:11
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России
Маневры НАТО в рамках учений "Стойкий защитник 2024" ФОТО: Getty images
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

В преддверии инаугурации Дональда Трампа, который пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, напряжение в регионе продолжает нарастать. НАТО готовится к военным действиям, а Европа, долгое время полагавшаяся на США, сталкивается с необходимостью укреплять свои вооруженные силы, чтобы противостоять России. Новини.LIVE провели анализ вооружений Украины, России и стран ЕС, а также изучили текущую расстановку сил в Европе.

НАТО готовится к войне

Последние дни внимание всего мира было приковано к Брюсселю, где состоялось заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран-членов альянса. В ходе заседания обсуждались ключевые вопросы коллективной обороны, стратегии сдерживания и поддержки Украины. Особое внимание было уделено разработке новых оборонных планов, направленных на создание "щита" против потенциальных угроз со стороны России.

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"Пока нет ни одного признака, что Россия может готовиться к миру", — заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его мнению, Кремль не имеет желания остановить войну, поэтому страны НАТО должны дать достойный ответ на такие действия агрессора. Он также добавил, что война России против Украины имеет глобальные последствия, ведь к боевым действиям приобщаются другие страны.

"Россия все теснее сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это требует объединенного и сильного ответа. Именно поэтому вкладываем больше усилий в военное сотрудничество, и обмен знаниями и опытом с нашими партнерами", – подчеркнул Бауэр.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО в настоящее время не готово ответить на военные угрозы, исходящие от России. По его словам, нынешнее состояние дел в области безопасности "наиболее угрожающее" за многие десятилетия и призвал союзников "адаптироваться к новой реальности", перестроиться на "мышление военного времени" и увеличить оборонные расходы.

"Чтобы предотвратить войну, мы должны к ней готовиться", — заявил Генсек НАТО.

К слову, в канун встречи НАТО, выступая в Европарламенте, Рютте пригрозил странам ЕС, что им придется учить русский язык через 4-5 лет, если они не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем нынешние 2% ВВП.

"Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал Рютте. 

По итогам заседания было объявлено о планах проведения почти ста учений в 2025 году, направленных на повышение боеготовности и слаженности сил альянса. Кроме того, Япония объявила об открытии независимой миссии при НАТО, что свидетельствует о расширении сотрудничества между Токио и Альянсом на фоне растущей напряженности с Россией, Китаем и Северной Кореей. А Литва заявила о планах увеличить расходы на оборону до 5-6% ВВП, ссылаясь на угрозу российской агрессии, что делает ее первой страной НАТО, взявшей на себя такое обязательство. 


"Европа не имеет никаких шансов против РФ без Украины"

Сделал ряд громких заявлений и президент Украины Владимир Зеленский, который призвал Европейский Союз быть "втрое прагматичнее" и увеличить производство вооружений – как для Украины, так и для себя, чтобы "опередить Путина".

 "Я уверен, что Россия боится США, боится Китая и боится объединенной Европы. Европа без украинской армии не может справиться с российской армией, потому что российская армия больше по численности. У России больше оружия, больше людей и она более жестокая, чем европейцы", – перечислил глава государства.

Более детально о численности вооруженных сил и количестве техники сухопутных, морских, а также воздушных сил европейских стран см.в инфографике. 

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Зеленский также подчеркнул, что европейцы не знают, что такое война и не смогут остановить Путина без Украины.

"Без украинской армии Европа, к сожалению, сегодня не имеет никаких шансов против России. Путин это знает и говорит об этом в своем окружении. Поэтому, если Украина не защитит себя, он быстро пойдет дальше. Это факт", – считает Зеленский. 

Порівняння сухопутних сил країн ЕС та РФ

 

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов подчеркивает, что многие европейские страны в течение последних десятилетий не развивали свою военную мощь. По примеру Ангелы Меркель, правительства стран ЕС сокращали оборонные бюджеты, оставляя армии в состоянии кадровых подразделений с минимальным числом активных бойцов. Например, Бундесвер оказался фактически демонтирован, а восстановление его боеспособности канцлер Олаф Шольц начал лишь в последние годы.

"Европейцы действительно расслабились, полагаясь на США и игнорируя необходимость самостоятельной обороны", — сказал Новини.LIVE Жданов.

Порівняння повітряних сил країн ЕС та РФ

 

Что касается НАТО, то по его словам, с 2008 года НАТО всё больше напоминало политическую организацию, а не военный альянс. К тому же, расширение числа участников усложняет достижение консенсуса. А страны с пророссийской позицией, такие как Венгрия, Австрия, Словакия, тормозят принятие ключевых решений.

"По одиночке ни одна стрна ЕС не то, что бы воевать, а даже обеспечить себя не сможет. А объединиться в единую систему быстро у них вряд ли получится, так как организацией взаимодействия они практически не занимались. А учения проводили разве что на территории Украины с участием украинской армии. Поэтому, если они не увеличат собственные расходы, то вскоре у нее могут начаться проблемы", — говорит Жданов. 

Порівняння воєнно-морських сил країн ЕС та РФ

 

Он также отметил, что одна из самых боеспособных армий в Европе — это фины. "Финляндия самая сильная сегодня среди европейских стран. Они никогда не забывали уроки истории и всегда готовились к противостоянию. Среди других лидеров — Италия, Испания, Швеция, Норвегия, а также Франция, как ядерная держав, но со своими проблемами. Активно в последнее время развивается Румыния", — говорит эксперт.  

Альтернатива НАТО  

В условиях ослабления НАТО и растущей угрозы со стороны России появляются новые альянсы, которые могут изменить баланс сил в Европе. Уже сейчас Франция и Италия пытаются укрепить собственные вооруженные силы и создать независимый военный блок, который может стать основой для будущего сотрудничества. Польша, Украина и Литва также готовы развивать свою оборону и, возможно, создавать новые структуры безопасности, не зависимые от США.

 

Порівняння озброєння НАТО та РФ

 

Поэтому, хорошим вариантом обеспечения безопасности для Украины может стать развитие локальных союзов.

"Таких на сегодня несколько. Один из них Франко-Итальянский. Но его пока блокируют США. Им это на сегодня не выгодно. Но если Трамп отвернется от НАТО, это может послужить толчком для его развития. Второй — это, так называемый Люблинский треугольник. В него входят Украина, Польша и Литва. Эти страны уже прошли адаптацию к стандартам НАТО. К тому же, к нему может присоединиться Британия", — рассказал нам Жданов. 

Но даже без участия в союзе, украинская армия по праву может считаться самой боеспособной в Европе. "Да, РФ имеет полное преимущество перед нами, тем не менее мы наносим очень существенные потери врагу. На столько существенные, что "Киев за 3 дня" превратился в войну, которая длится уже 3 года", — говорит Жданов.

К тому же, Киев не раз заявлял о готовности предложить размещение своих войск на территории Европы, что может стать ключевым шагом в укреплении безопасности континента. Вопрос лишь в том, насколько Европа готова к таким изменениям.
 

НАТО Европа війна Россия

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