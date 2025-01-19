Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

Маневри НАТО в рамках навчань "Стійкий захисник 2024" ФОТО: Getty images

Напередодні інавгурації Дональда Трампа, який пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, напруга в регіоні продовжує наростати. НАТО готується до військових дій, а Європа, яка довгий час покладалася на США, стикається з необхідністю зміцнювати свої збройні сили, щоб протистояти Росії. Новини.LIVE провели аналіз озброєнь України, Росії та країн ЄС, а також вивчили поточну розстановку сил у Європі.

НАТО готується до війни

Останні дні увага всього світу була прикута до Брюсселя, де відбулося засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн-членів альянсу. Під час засідання обговорювалися ключові питання колективної оборони, стратегії стримування і підтримки України. Особливу увагу було приділено розробці нових оборонних планів, спрямованих на створення "щита" проти потенційних загроз з боку Росії.

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"Поки немає жодної ознаки, що Росія може готуватися до миру", — заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

На його думку, Кремль не має бажання зупинити війну, тож країни НАТО мають дати гідну відповідь на такі дії агресора. Він також додав, що війна Росії проти України має глобальні наслідки, адже до бойових дій долучаються інші країни.

"Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військове співробітництво, та обмін знаннями й досвідом з нашими партнерами", – наголосив Бауер.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО наразі не готове відповісти на військові загрози, що виходять від Росії. За його словами, нинішній стан справ у сфері безпеки "найзагрозливіший" за багато десятиліть і закликав союзників "адаптуватися до нової реальності", перебудуватися на "мислення воєнного часу" і збільшити оборонні витрати.

"Щоб запобігти війні, ми повинні до неї готуватися", — заявив Генсек НАТО.

До слова, напередодні зустрічі НАТО, виступаючи в Європарламенті, Рютте пригрозив країнам ЄС, що їм доведеться вчити російську мову через 4-5 років, якщо вони не виділять на військові потреби значно більше грошей, ніж нинішні 2% ВВП.

"Якщо ми цього не зробимо, через 4-5 років нам доведеться йти на курси російської мови або їхати до Нової Зеландії", - сказав Рютте.

За підсумками засідання було оголошено про плани проведення майже ста навчань у 2025 році, спрямованих на підвищення боєготовності та злагодженості сил альянсу. Крім того, Японія оголосила про відкриття незалежної місії при НАТО, що свідчить про розширення співробітництва між Токіо та Альянсом на тлі зростаючої напруженості з Росією, Китаєм і Північною Кореєю. А Литва заявила про плани збільшити витрати на оборону до 5-6% ВВП, посилаючись на загрозу російської агресії, що робить її першою країною НАТО, яка взяла на себе таке зобов'язання.



"Європа не має жодних шансів проти РФ без України"

Зробив низку гучних заяв і президент України Володимир Зеленський, який закликав Європейський Союз бути "втричі прагматичнішим" і збільшити виробництво озброєнь – як для України, так і для себе, щоб "випередити Путіна".

"Я впевнений, що Росія боїться США, боїться Китаю і боїться об'єднаної Європи. Європа без української армії не може впоратися з російською армією, тому що російська армія більша за чисельністю. У Росії більше зброї, більше людей і вона більш жорстока, ніж європейці", – перерахував глава держави.

Більш детально про чисельність збройних сил і кількість техніки сухопутних, морських, а також повітряних сил європейських країн див. в інфографіці.

Зеленський також підкреслив, що європейці не знають, що таке війна і не зможуть зупинити Путіна без України.

"Без української армії Європа, на жаль, сьогодні не має жодних шансів проти Росії. Путін це знає і говорить про це у своєму оточенні. Тому, якщо Україна не захистить себе, він швидко піде далі. Це факт", – вважає Зеленський.

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов наголошує, що багато європейських країн протягом останніх десятиліть не розвивали свою військову міць. За прикладом Ангели Меркель, уряди країн ЄС скорочували оборонні бюджети, залишаючи армії в стані кадрових підрозділів з мінімальним числом активних бійців. Наприклад, Бундесвер виявився фактично демонтований, а відновлення його боєздатності канцлер Олаф Шольц розпочав лише в останні роки.

"Європейці дійсно розслабилися, покладаючись на США та ігноруючи необхідність самостійної оборони", - сказав Новини.LIVE Жданов.

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Що стосується НАТО, то за його словами, з 2008 року НАТО все більше нагадувало політичну організацію, а не військовий альянс. До того ж розширення числа учасників ускладнює досягнення консенсусу. А країни з проросійською позицією, такі як Угорщина, Австрія, Словаччина, гальмують ухвалення ключових рішень.

"Поодинці жодна країна ЄС не те що б воювати, а навіть забезпечити себе не зможе. А об'єднатися в єдину систему швидко у них навряд чи вийде, оскільки організацією взаємодії вони практично не займалися. А навчання проводили хіба що на території України за участю української армії. Тому, якщо вони не збільшать власні витрати, то незабаром у неї можуть початися проблеми", — каже Жданов.

Він також зазначив, що одна з найбоєздатніших армій у Європі — це фіни. "Фінляндія найсильніша сьогодні серед європейських країн. Вони ніколи не забували уроки історії і завжди готувалися до протистояння. Серед інших лідерів — Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, а також Франція, як ядерна держава, але зі своїми проблемами. Активно останнім часом розвивається Румунія", — каже експерт.

Альтернатива НАТО

В умовах ослаблення НАТО і зростаючої загрози з боку Росії з'являються нові альянси, які можуть змінити баланс сил у Європі. Уже зараз Франція та Італія намагаються зміцнити власні збройні сили та створити незалежний військовий блок, який може стати основою для майбутньої співпраці. Польща, Україна та Литва також готові розвивати свою оборону і, можливо, створювати нові безпекові структури, не залежні від США.

Тому, гарним варіантом гарантування безпеки для України може стати розвиток локальних союзів.

"Таких на сьогодні кілька. Один із них Франко-Італійський. Але його поки що блокують США. Їм це на сьогодні не вигідно. Але якщо Трамп відвернеться від НАТО, це може послужити поштовхом для його розвитку. Другий — це так званий Люблінський трикутник. До нього входять Україна, Польща і Литва. Ці країни вже пройшли адаптацію до стандартів НАТО. До того ж до нього може приєднатися Британія", — розповів нам Жданов.

Але навіть без участі в союзі, українська армія по праву може вважатися найбільш боєздатною в Європі. "Так, РФ має повну перевагу перед нами, проте ми завдаємо дуже суттєвих втрат ворогу. На стільки суттєві, що "Київ за 3 дні" перетворився на війну, яка триває вже 3 роки", — каже Жданов.

До слова, Київ не раз заявляв про готовність запропонувати розміщення своїх військ на території Європи, що може стати ключовим кроком у зміцненні безпеки континенту. Питання лише в тому, наскільки Європа готова до таких змін.

