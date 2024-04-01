Могут ли работники ТЦК оставлять повестки в дверях квартир — объяснение юриста

Работники ТЦК и СП у дверей квартиры. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

Бывают случаи, когда представители территориального центра комплектования и социальной поддержки оставляют повестку военнообязанным в дверях их жилья. Однако повестка в военкомат должна быть передана лично в руки адресата, чтобы он мог подписать ее в качестве подтверждения получения.

Об этом рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец.

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Можно ли оставлять повестку в дверях

Повестка в ТЦК должна быть передана лично в руки адресата, чтобы он мог подписать ее в качестве подтверждения получения.

Если адресат не подписал назначенную ему повестку, то действия военных, просто покидающих повестку в дверях, не имеют юридической силы.

В таком случае, если лицо, вызываемое в военкомат, не явится, это не будет иметь никаких правовых последствий для него.

Как должны действовать представители ТЦК

Представители ТЦК должны ждать адресата и вручить ему повестку лично. Согласно общим правилам повестки должны вручать военнообязанным лично, а должны подписывать их в качестве подтверждения получения.

После этого руководитель ТЦК должен утверждать их печатью и подписью.

Также мы сообщали, что военнообязанные мужчины и дальше получают повестки, по которым должны прийти в ТЦК и СП. Если проигнорировать этот документ, лицу грозит штраф.

Напомним, что законодательство предусматривает случаи, когда граждане должны явиться в ТЦК и СП без вручения повестки. За нарушение правил предусмотрена ответственность.