Коли повістка є недійсною й від неї можна відмовитись — нюанси мобілізації

Військовозобов'язаному вручають повістку. Фото: скриншот

Неправильно заповнена повістка за законом є недійсною, тому від неї можна відмовитись. На документі повинні бути номер і посада керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи органу Служби безпеки, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, або ж виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Про це повідомляє Varta1 у неділю, 31 березня.

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Коли повістка вважається недійсною

За законом, коли працівник ТЦК вручає повістку, від неї можна відмовитись у наступних випадках:

повістку вручає не уповноважена на це особа;

немає печатки / підпису комісара ТЦК та СП.

Водночас у разі відмови підписати документ про вручення, співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

Нагадаємо, що законодавство передбачає випадки, коли громадяни повинні з'явитися до ТЦК та СП без вручення повістки. За порушення правил передбачена відповідальність.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані чоловіки й надалі отримують повістки, за якими мають прийти до ТЦК та СП. Якщо проігнорувати цей документ, особі загрожує штраф.

Додамо, що адвокат Ростислав Кравець відповів, чи можна ігнорувати повістку, залишену працівниками ТЦК в дверях.